”الشيخ غوميز“ يقلّد رئيس نادي الهلال السعودي ويعد اللاعبين بمكافأة حال الفوز على الاتحاد (فيديو)

تداول جمهور نادي الهلال السعودي فيديو كوميديًا لمهاجم الفريق، الفرنسي بافيتيمبي غوميز المتألق مع الزعيم، خلال نزهة برية قام بها الفريق والجهاز الفني، اليوم الثلاثاء، في إطار التهيئة للكلاسيكو أمام الاتحاد الخميس المقبل، على ملعب الجوهرة في قمة الجولة الـ21.

وظهر غوميز في الفيديو يرتدي الزي السعودي، ويقلّد الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، في وجوده، ويقول للاعبين: ”أنا الشيخ غوميز، وإذا فزتم على الاتحاد لكم مكافأة“، وهو ما قابله الجميع بالتصفيق الشديد.

غوميز ودور الرئيس ???????? pic.twitter.com/WI9HFAYuHd — أخبار الهلال (@hilalstuff) February 19, 2019

وأهدى رئيس الهلال، شبلين، للاعب الفرنسي، والملقب بـ“الأسد“، وفقًا لمقطع فيديو تداوله مغردون عبر موقع تويتر.

وقال غوميز في الفيديو موجهًا حديثه للاعب الإيطالي الجديد في الهلال، سيباستيان جيوفينكو: ”سيبا كيف حالك، هل تعلم أن الرئيس الأفضل جلب لي أسدًا، شكرًا فقد جعلتني سعيدًا“.

وبينما كان يتحدث اللاعب الفرنسي، ظهر رئيس الهلال، وهو يحمل أحد الشبلين ويرضعه ويضحك، خلال تدريبات الفريق، الثلاثاء.

وفي مقطع فيديو آخر أعاد غوميز نشره عبر صفحته الرسمية على تويتر، ظهر اللاعب الفرنسي وهو يلاعب الشبلين، على خط الملعب.

يذكر أن غوميز لقب بـ“الأسد“ لأنه يحتفل بطريقة تشبه مشية الأسد وزئيره، بعد تسجيل الأهداف، كما أنه يتألق حاليًا بقميص ”الزعيم“، بعد أن سجل 16 هدفًا خلال الموسم الحالي، متصدرًا ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن النجم السوري، عمر السومة.