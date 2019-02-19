زوران يضفي مزيدًا من الغموض على مستقبل عموري مع نادي الهلال السعودي

قالت تقارير صحفية سعودية، إن المدير الفني لنادي الهلال، الكرواتي زوران ماميتش، طلب من إدارة النادي إرجاء حسم مستقبل عمر عبدالرحمن عموري مع النادي لحين الوقوف على مستواه بعد رجوعه من الإصابة.

ويعاني عموري إصابة قطع في الرباط الصليبي، هي الثالثة له في مسيرته.

وحسب الشرق الأوسط، فإن المدرب الذي سبق أن قاد اللاعب مع نادي العين، يرغب في الوقوف على مستوى عموري أولًا قبل اتخاذ قرار باستمراره مع النادي.

ويمتلك عموري عقدًا لعام واحد مع الهلال.

وزادت تلك التقارير من غموض مستقبل عموري مع الهلال، إذ سبق وألمح اللاعب إلى إمكانية عودته إلى العين في تصريحات تلفزيونية.