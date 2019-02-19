رئيس نادي الهلال يسمي أسده الصغير ”غوميز“ (فيديو)

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو يظهر محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، يداعب أسدين صغيرين.
وظهر بن فيصل وهو ينادي أحدهما ”غوميز“.
وربط مغردو تويتر بين اسم الأسد الصغير ومهاجم الفريق الحالي بافيتيمبي غوميز المتألق مع الزعيم.
ويقدم غوميز مستويات ممتازة مع الهلال منذ التعاقد معه الصيف الماضي.
ويلقب غوميز بالأسد، ويحتفل على طريقة الأسد أيضًا بأهدافه الغزيرة مع الفريق.
الرئيس محمد بن فيصل
قوميز ???????? pic.twitter.com/rxylBDROFV
— Mohammed Al Zahrani (@mm2015z4) February 18, 2019