غوميز مهاجم نادي الهلال يطلب لقاء طفل سعودي أحرز هدفًا وقلد فرحته.. تعرف على السبب (فيديو)

غوميز مهاجم نادي الهلال يطلب لقاء طفل سعودي أحرز هدفًا وقلد فرحته.. تعرف على السبب (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تفاعل الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، مع فيديو يظهر احتفال طفل بهدف أحرزه، ليقوم بالاحتفال على طريقته الشهيرة، وبعدما علم بأن الطفل فقد والده الأسبوع الماضي.

وعلق الفرنسي على فيديو يظهر فيه احتفالية الطفل ناصر الدوسري على طريقته، وكتب على تويتر: ”كل أفكاري تذهب إلى هذا الأسد الشاب وعائلته لهذه الخسارة، أعرف مرارة الفقد لأني فقدت والدي قبل عامين“.

وأضاف: ”سيكون من دواعي سروري أن أقضي بعض الوقت معه، حتى إذا كان يمكنك تمرير الرسالة إلى الاتصال لنادي الهلال“.

ونال تجاوب غوميز قبول وردة فعل جماهيرية، التي رحبت بهذه المبادرة ودعت اللاعبين الآخرين للاقتداء بمثل هذه الأفكار.

وكان عصام الشعيبي، مساعد مدرب شباب نادي هجر لكرة القدم، قد نشر الفيديو على حسابه على تويتر، وعلق عليه: ”أصريت كثيرًا على هذا اللاعب يسدد الفاول في دوري الفصول بمدرستي وفرحت كثيرًا له لما سجل الهدف، والسبب هو أن طالبي ناصر السبيعي فقد أباه الأسبوع الماضي بالحد الجنوبي (أسأل الله أن يرحم ويغفر لأبيه وأن يوفق ويسعد ناصر دنيا وآخرة)“.

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