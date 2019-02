غوميز مهاجم نادي الهلال يطلب لقاء طفل سعودي أحرز هدفًا وقلد فرحته.. تعرف على السبب (فيديو)

تفاعل الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، مع فيديو يظهر احتفال طفل بهدف أحرزه، ليقوم بالاحتفال على طريقته الشهيرة، وبعدما علم بأن الطفل فقد والده الأسبوع الماضي.

وعلق الفرنسي على فيديو يظهر فيه احتفالية الطفل ناصر الدوسري على طريقته، وكتب على تويتر: ”كل أفكاري تذهب إلى هذا الأسد الشاب وعائلته لهذه الخسارة، أعرف مرارة الفقد لأني فقدت والدي قبل عامين“.

We will exchange some tips … i will show him how to perfect the lion celebration ???? and he will teach me how to put more goals???? So twitter do your job ???????????????? pic.twitter.com/eXoqncrn4v

وأضاف: ”سيكون من دواعي سروري أن أقضي بعض الوقت معه، حتى إذا كان يمكنك تمرير الرسالة إلى الاتصال لنادي الهلال“.

First all my thoughts go to this young lion and his family for this terrible loss.

I also had to go through this terrible period as you perhaps know i lost my father 2 years ago.

I will be pleased to spend some time with him. So if you can pass the message to contact @Alhilal_FC

