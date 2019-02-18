نادي الهلال السعودي يتلقى أخبارًا جيدة عن إصابة نجمه نواف العابد

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تطورات حالة نجم فريق نادي الهلال السعودي، نواف العابد، الذي غاب عن مباراة الزعيم بذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بسبب الإصابة.

وعاد نواف العابد مؤخرًا لفريقه بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب، وظهر بمستوى جيد.

#زوران_ماميتش : نواف العابد لاعب مهم جدًا ورائع ومميز وأنا متأكد أنه سيكون جاهزًا للإبداع#صدى_الملاعب pic.twitter.com/Ya0dBxpueG — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) February 17, 2019

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن نواف يعاني التهاباً أسفل البطن، لكن الخبر الجيد هو إمكانية عودته إلى فريقه عبر راحة وبرامج علاج وتأهيل دون تدخل جراجي.

ويحتاج نواف إلى ما بين 10 أيام و15 يومًا من الراحة والعلاج.

وبحسب نفس التقرير من المرجح عودة نواف العابد لصفوف الفريق 1 مارس المقبل.

إلى ذلك، كشف الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال، العديد من كواليس رحيله عن تدريب العين الإماراتي، وتولي تدريب ”الزعيم“، خلفًا للمدرّب خورخي جيسوس.

وعمل المدرب الكراوتي بالهلال خلفًا لخورخي جيسوس، الذي رفض البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، وهو ما رفضه مجلس الإدارة، بسبب الارتباط بدوري أبطال آسيا.

وقال زوران في تصريحات تصريحات تلفزيونية، إن بطولة الدوري السعودي للمحترفين، هي الهدف الأساس للهلال، في الموسم الحالي، وليس دوري أبطال آسيا.

واستدرك: ”ليس معنى تصريحاتي بأننا لن نسعى للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، ولكن الأهم بالنسبة لي، هو حسم لقب الدوري“.

وأعرب عن ثقته التامة، في أن نادي الهلال، سوف يحقق إنجازات خرافية، في نهاية الموسم الرياضي الحالي.