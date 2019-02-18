خورخي جيسوس يكشف عن مصير تعاونه مع تركي آل الشيخ في أكاديميته الجديدة

شدد البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي، على قوة ”الزعيم“ هذا الموسم، مؤكدًا أنه سيفوز بكل البطولات التي يشارك بها.

وأعرب جيسوس، في تصريحات نقلتها صحيفة ”أبولا“ البرتغالية، عن حزنه للرحيل عن الهلال في منتصف الموسم، موضحًا أنه كان يتمنى البقاء لنهاية عقده، لكن، نظرًا لارتباطات الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا، وعدم رغبته في تجديد التعاقد، كان الحل هو إنهاء التجربة في هذا التوقيت.

وتحدث جيسوس عن مدرب نادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، موضحًا أن مهمته صعبة وأن فريقه قوي ”لكن الهلال أقوى بكثير، إضافة إلى أنه متصدر ترتيب الدوري السعودي بفارق 6 نقاط“.

كما تطرق للحديث عن إشرافه على الأكاديمية المزمع إنشاؤها في الرياض، تحت رعاية تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مؤكدًا أنه لم يوقع على أي عقود، وأنه من الصعب الموافقة على المشروع نظرًا لرغبتهم في تواجده على الأقل 3 مرات في العام، وهو ما سيعوق عمله التدريبي المقبل.

وكان آل الشيخ قد أعلن عن إنشاء أكاديمية لكرة القدم في الرياض، بالتعاون مع المدرب البرتغالي.

وذكر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في تويتر: ”اخترت الرياض لإنشاء الأكاديمية بموقع مساحته تتجاوز الـ100 ألف متر مربع، وسأتقدم بأخذ الرخص اللازمة لإنشاء الأكاديمية من أخي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، ولاستكمال الإجراءات من الجهات المعنية“.

يذكر أن جيسوس تمت إقالته من تدريب الهلال في أواخر يناير الماضي، بعد رفضه الاستمرار مع الزعيم بالموسم المقبل، وتولى الكرواتي زوران ماميتش المسؤولية بدلًا منه.