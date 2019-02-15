حقيقة تولي جورجي جيسوس تدريب المنتخب السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن تفاصيل الاتفاق الذي تم بين البرتغالي جورجي جيسوس ورئيس الهيئة العامة للرياضة السابق تركي آل الشيخ والذي بمقتضاه سيتولى جيسوس الإشراف على الأكاديمية المزمع إقامتها في الرياض للبحث عن المواهب وتنمية مهاراتهم.

وبحسب تلك المصادر فإن إشراف جيسوس سيكون عن بعد مع تواجده في بعض الأحيان في الرياض لمتابعة الإشراف على الأكاديمية لكنه لن يكون متواجدًا بصفة دائمة في الرياض كما أن إشرافه على الأكاديمية لن يعيق توليه مهمة القيادة الفنية لأي فريق أوروبي مستقبلًا.

وكشفت تلك المصادر أنه لا توجد أي نية للتفاوض مع البرتغالي جيسوس لقيادة المنتخب الوطني السعودي بدلًا من الأرجنتيني خوان أنطونينو بيتزي.

وكانت تقارير قد راجت مؤخرًا حول إمكانية تولي جيسوس المهمة بدلًا من بيتزي الذي ساءت معه النتائج كثيرًا سواء في نهائيات كأس العالم السابقة في روسيا أو كأس آسيا 2019.