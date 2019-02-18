زوران ماميتش: نادي الهلال في القمة يشبه عمالقة أوروبا.. ولهذا رحلت عن العين الإماراتي (فيديو)

كشف الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، العديد من كواليس رحيله عن تدريب العين الإماراتي، وتولي تدريب ”الزعيم“، خلفًا للمدرّب خورخي جيسوس.

وعمل المدرب الكراوتي بالهلال خلفًا لخورخي جيسوس، الذي رفض البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، وهو ما رفضه مجلس الإدارة، بسبب الارتباط بدوري أبطال آسيا.

وقال زوران في تصريحات تصريحات تلفزيونية، إن بطولة الدوري السعودي للمحترفين، هي الهدف الأساس للهلال، في الموسم الحالي، وليس دوري أبطال آسيا.

واستدرك: ”ليس معنى تصريحاتي بأننا لن نسعى للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، ولكن الأهم بالنسبة لي، هو حسم لقب الدوري“.

وأعرب عن ثقته التامة، في أن نادي الهلال، سوف يحقق إنجازات خرافية، في نهاية الموسم الرياضي الحالي.

نادي النصر

وتحدث زوران ماميتش، عن نادي النصر، مؤكدًا أنَّه فريقٌ كبيرٌ للغاية، ولكن الهلال لا يفكر في أيّ نادٍ آخر، بل في نفسه فقط.

وتابع زوران: ”الهلال نادٍ رائع، وعندما كنت مدرّبًا للنصر، تابعت تاريخه، شاهدت خمس أو ست مباريات للنصر، كان هناك خشية من الهلال، لأنه النادي الذي يحرز كل الألقاب، ولكن نحن سجلنا أهدافًا ضد الزعيم وقدمنا مباريات كبيرة.. لدي ذكريات رائعة في النصر، لكنَّ هناك فَرقًا شاسعًا، فالهلال في القمة يشبه عمالقة أوروبا“.

ونفى مدرب الهلال، تلقيه أيّ عرض من نادي النصر، قبل توليه القيادة الفنية للزعيم، قائلًا: ”إنها إشاعات ليس أكثر من ذلك“.

جيسوس

كما تطرق زوران، إلى المدرب البرتغالي جيسوس، مشددًا على أنه من بين الأفضل في العالم، وأنه يكن له احترامًا كبيرًا على كلّ ما قدَّمه خلال مسيرته الكروية.

وأردف: ”أعرف جيسوس من وسائل الإعلام ومن خلال مشاهدة مبارياته مع بنفيكا، لكن لا يمكنني أن أتحدث عن عمله، الآن اللاعبون مقتنعون بما أقوله لهم، والنتائج تؤكد أننا نسير بشكل سليم“.

وعن تصريح جيسوس بأن زوران غير معروف على الساحة، أجاب: ”نعم، سمعته، جيسوس مدرب رائع من الأفضل بالعالم ربما من أفضل 20 بالعالم، وعلينا أن نوليه الاحترام، هذا رأيه، لا يمكنني أن أخمّن ما يقصده، لكنني أرى أنني أعمل في السعودية وعملت في الإمارات وكرواتيا وحققت نجاحات دون الاستماع لما يقال عني، علينا احترام رأيه لأنه مدرب رائع، وعندما التحقت بالهلال وجهت له الشكر على ما قدمه“.

واستطرد: ”الهلال كان في وضع جيد، متصدر الدوري ووضعه كان جيدًا في كأس الملك والبطولة العربية والآسيوية، جيسوس أنجز عملًا رائعًا، لكن يمكن أن نحسن الدفاع وهو ما سنعمل عليه“.

وعن كثرة النجوم في الهلال، أشار زوران، إلى أنها مشكلة جميلة للغاية، منوهًا بأن انضمام الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، سيمثل إضافة فنية رهيبة.

العين الإماراتي

وتطرَّق للحديث عن رحيله عن قيادة العين الإماراتي، قائلًا: ”هناك فوارق كبيرة، عالمان مختلفان، أنا أقول الحقيقة، العين نادٍ عظيم وله تاريخ كبير وحقق إنجازات، لكن في الوقت الراهن هو يفتقد شخصيته، وأتمنى أن يتحسن الوضع قريبًا“.

وأكد: ”رحيلي كان صعبًا جدًّا، لأني شخص عاطفي، ولم أتعامل مع العين كمكان عمل بل كعائلة لي، لم يكن سهلًا الرحيل بعد علاقاتي القوية به“.

وشدد: ”قلت لمسؤولي العين إنه إذا لم تحدث بعض التغييرات فسيصعب تحقيق نتائج جيدة، أنا كنت لاعبًا والآن أنا مدرب، وأعرف جيّدًا كيف يفكر اللاعبون، إذا لم يكن لديك عقد أو دخلت الستة أشهر الأخيرة، تبدأ التفكير في العروض الأخرى“.