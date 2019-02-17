مدرب نادي الهلال السعودي السابق يقترب من قيادة الباطن‎ (صورة)

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يحتل الباطن المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة بعد مرور 20 جولة.