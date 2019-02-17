مدرب نادي الهلال السعودي السابق يقترب من قيادة الباطن‎ (صورة)

مدرب نادي الهلال السعودي السابق يقترب من قيادة الباطن‎ (صورة)

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قررت إدارة نادي الباطن السعودي اليوم الأحد، فسخ عقد المدرب السعودي يوسف الغدير بالتراضي بين الطرفين؛ بسبب تردي نتائج الفريق.

وكان الغدير قد تولى المهمة نحو 3 أشهر، عقب إقالة البلجيكي فرانك فيركاوترين.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“ فإن مدرب الهلال السابق، الروماني ماريوس سيبريان بانيت هو الأقرب لقيادة الباطن.
وقاد الغدير الباطن 13 مباراة، فاز في 4 وخسر7 وتعادل في مباراتين حاصدًا مع الفريق 14 نقطة.

ويحتل الباطن المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة بعد مرور 20 جولة.

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