البرازيلي أوفيني يضع نادي النصر السعودي في ورطة قبل مباراة الفيحاء

تعرّض البرازيلي برونو أوفيني مدافع نادي النصر السعودي للإصابة في عضلة الفخذ، دون الإفصاح عن المدة التي سيحتاجها اللاعب للعلاج والتعافي.

وأعلن النادي أن الجهاز الطبي سيواصل متابعة اللاعب وإجراء كافة الاختبارات للتأكد من جاهزيته.

وبذلك تأكد غياب اللاعب عن مباراة النصر والفيحاء يوم السبت المقبل.

من جهة أخرى أعلنت إدارة نادي النصر رحيل الحارس عبدالله العويشير، بشكل رسمي.

وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “وقعت إدارة نادي النصر قبل قليل مخالصة نهائية مع حارس الفريق الأول الكابتن عبدالله العويشير، متمنين له التوفيق بإذن الله”.

وفور إعلان رحيله وقع الحارس لنادي أحُد بشكل رسمي.