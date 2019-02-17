تطورات أزمة راموس مع نادي النصر السعودي‎

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، أن المدافع البيروفي كريستيان راموس ينوي تقديم شكوى ضد النادي في الفيفا عطفًا على قرار الإدارة فسخ التعاقد معه، والذي تفاجأ به اللاعب عبر مقطع فيديو أعده النادي لتوديعه.

وبحسب تلك المصادر فإن وكيل اللاعب يطالب بمستحقات اللاعب كاملة حتى العام 2021 في حين تقول مصادر أخرى إن اللاعب عليه دفع الشرط الجزائي في عقده حال رغبته في ترك الفريق؛ لأنه موضوع على خانة الاستثمار.

ولحل هذه الأزمة ترغب إدارة النصر في الوصول إلى حل وسط عبر بيع اللاعب لأي نادٍ أوروبي أو أمريكي، شريطة أن يوافق اللاعب على العرض وأن يكون العرض مرضيًا له ماديًا.

وقالت صحيفة ”الرياضية“ إن إدارة نادي النصر تلقت عرضًا رسميًا من نادي كورنثيانز البرازيلي، أبدت خلاله رغبتها في انضمام راموس إلى فريقها قبل إغلاق فترة الانتقالات في البرازيل.