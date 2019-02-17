مهاجم نادي النصر السعودي ينال إشادة جماهيره.. تعرّف على السبب‎ (فيديو)

امتدحت جماهير نادي النصر السعودي لاعبها السابق حسن الراهب بسبب حرصه على عدم الإساءة لناديه السابق، وذلك خلال مقابلة فضائية عقب مباراة فريقه الأخيرة.

ورفض حسين الراهب، الذي يلعب لنادي الشباب حاليًا، الإجابة عن سبب خروجه من فريقه السابق، موضحًا أن الوقت غير مناسب للحديث عن ذلك.

وأشادت الجماهير بموقف اللاعب، ومن قبله حسين عبدالغني، لرفضهما الحديث بأي سوء عن ناديهما السابق رغم حرص المذيع في الحصول على إجابة.

وقال المغرد سعود السبيعي:“سلمان المطيوي ‏يسأل الراهب عن أسباب خروجه من النصر، وعن الشخص الذي تسبب في إبعاده، والمراسل يقول إنه حريص على هذا الموضوع، ما الذي يجعل المراسل حريصًا على هذا الموضوع؟، شكرًا للراهب فقد كان رده ملجمًا له ولمن ”يحرّضه“ على فتح هذا الملف“.

وقال الإعلامي علي المرشود:“‏شكرًا للمهاجم الخلوق حسن الراهب على حديثه واحترامه للفترة الطويلة التي تواجد فيها بنادي النصر كلاعب محترف، وتأكد أن كل جماهير العالمي لن تنسى خدمتك، وإخلاصك للكيان، وكل الأمنيات لك بالتوفيق مع الليث الشبابي لتواصل تحقيق ما تطمح له خلال الفترة المقبلة“.

– مراسل #سلمان_المطيويع

يسأل الراهب عن أسباب خروجه من النصر، وعن الشخص الذي تسبب في إبعاده

– المراسل يقول: أنا ”حريص“ على هذا الموضوع

– س / ما الذي يجعل المراسل حريصًا على هذا الموضوع؟

– شكرًا للراهب فقد كان رده ملجمًا له ولمن (يحرّضه) على فتح هذا الملف pic.twitter.com/PvqTPMQC08 — سعود السبيعي، (@BviGol) ١٧ فبراير ٢٠١٩

شكرًا للمهاجم الخلوق حسن الراهب على حديثه واحترامه للفترة الطويلة التي تواجد فيها في نادي النصر كلاعب محترف وتأكد أن كل جماهير العالمي لن تنسى خدمتك وإخلاصك للكيان وكل الأمنيات لك بالتوفيق مع الليث الشبابي لتواصل تحقيق ما تطمح له خلال الفترة المقبلة . pic.twitter.com/urmRwcnzQl — علي المرشود (@alialmarshod) ١٧ فبراير ٢٠١٩