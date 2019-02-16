أهداف مباراة الهلال والاتحاد السكندري.. 3-0 لـ“الزعيم“ (فيديو)

أحرز الهلال الهدف الأول في شباك نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة العربية (كأس زايد).

هدف أول لفريق الهلال، تمريرة أمامية من البريك وصلت إلى أندريه كاريللو في الجانب الأيمن الذي بدوره أرسل كرة عرضية واستلام رائع من كارلوس إدواردو بتسديدة قوية لداخل الشباك معلنًا عن الهدف الأول.

وفي الدقيقة 31 يسجل بافيتيمبي غوميز الثاني للهلال.. الشلهوب مرر كرة بينية ساقطة لداخل منطقة الجزاء، استقبلها غوميز بتسديدة مرت على يسار الهاني سليمان لداخل الشباك.

وفي الدقيقة 41 يضيف غوميز الثالث للفريق السعودي.

ويقدم الاتحاد السكندري موسمًا جيدًا إلى حد ما حتى الآن في الدوري المصري الممتاز، فحتى الآن وبعد مرور 22 جولة، استطاع الفريق السكندري أن يبقى في المنطقة الدافئة، حيث يحتل زعيم الثغر المركز العاشر برصيد 24 نقطة، بعد أن حقق الاتحاد الانتصار في 5 مباريات وتعادل في تسع وخسر في 8 مواجهات.

على الجانب الآخر، يتصدر الهلال الدوري السعودي وهو أقوى هجوم بـ51 هدفًا في البطولة المحلية ولم يدخل مرماه سوى 22 هدفًا فقط، و يقود الجهاز الفني للفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الهلال الكرواتي زوران ماميتش، ولم يدخل مرمى نادي الهلال خلال مباريات البطولة العربية أي هدف، في الوقت الذي مُني فيه مرمى الاتحاد السكندري بـ5 أهداف في 7 مباريات، حيث خاض الفريق المصري البطولة من الأدوار التمهيدية.

وتعتبر مباراة اليوم هي أول مواجهة تاريخيًا بين الفريقين سواء وديًأ أو على المستوى الرسمي.

وفاز الهلال في كل مبارياته سواء داخل أو خارج الأرض وكانت أكبر نتيجة فاز بها على حساب نادي النفط العراقي بنتيجة 4-0، أما نادي الاتحاد السكندري ففاز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وخسر في لقاء وحيد كان أمام نادي الزمالك، وكان أكبر فوز لنادي الاتحاد على حساب نادي أساس تيليكوم من جيبوتي بنتيجة 8-0.