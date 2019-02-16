كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري في كأس زايد

يلتقي نادي الهلال السعودي، مساء السبت، ضيفه الاتحاد السكندري المصري في ملعب ”جامعة الملك سعود“، في جولة الذهاب بدور الـ 8 ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ويتطلع الهلال لنتيجة طيبة تسهل مهمته في التأهل لدور نصف النهائي، بينما يأمل ممثل الكرة المصرية الوحيد أن يستكمل مشوار مفاجآته بالبطولة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الهلال والاتحاد..

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة 18:30 مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، 19:30 مساء بتوقيت السعودية، على ملعب ”جامعة الملك سعود“ بالعاصمة الرياض.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي وعصام عبده.

مشوار الفريقين

تأهل الهلال بعد 4 انتصارات ومن دون اهتزاز شباكه، فأقصى الشباب العماني بفوز مكرر 1/0، ثم أطاح بالنفط العراقي بالفوز 4/0، ثم 2/0.

وأطاح الاتحاد بالعديد من الفرق الكبرى، وعلى رأسها الفتح الرباطي المغربي في الدور التمهيدي بعدما تصدر على حسابه وحساب السالمية الكويتي وأساس تيليكوم بطل جيبوتي، ثم أقصى الترجي التونسي حامل اللقب من دور الـ32 بالتعادل في الإسكندرية بنتيجة 1/1 والتعادل في رادس 2/2، كما أنه أطاح بالزمالك المصري من دور الـ 16 بالخسارة ذهابًا 0/1 والفوز إيابًا بالنتيجة نفسها والصعود بركلات الترجيح.

ويلتقي الفريقان للمرة الأولى في تاريخهما، ولكن آخر زيارة مصرية لمواجهة الهلال كانت في السوبر المصري السعودي يوم 6 أكتوبر الماضي، وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحسم اللقب.

الهلال والقوة الضاربة

يحشد الهلال القوة الضاربة بقيادة مديره الفني الكرواتي زوران ماميتش الباحث عن تجنب سيناريو خروج الكبار على يد الاتحاد من خلال الفوز وبنتيجة مريحة، وهو ما يسعى إليه زوران الذي تلقى خبرًا سيئًا في الساعات الماضية بإصابة نواف العابد وتأكد غيابه.

ويعتمد الهلال على النجم الفرنسي بافتيمبي غوميز هداف الفريق في خط الهجوم، وخلفه البرازيلي كارلوس إدواردو بجانب الجناحين البيروفي أندريه كاريلو وسالم الدوسري مع ثنائي الارتكاز محمد كنو وعبدالله عطيف في خط الوسط.

يحمي العرين الهلالي الحارس عبدالله المعيوف، بينما يقود الدفاع الإسباني ألبرتو بوتيا وعلي آل بليهي ومحمد البريك الظهير الأيمن الخطير وياسر الشهراني الظهير الأيسر.

مفاجآت الاتحاد

يسعى الاتحاد مع مدربه المخضرم حلمي طولان للخروج بأقل الخسائر للحسم في لقاء الإياب، خاصة أن الفريق حقق المفاجأة بالطريقة نفسها في مواجهة الترجي وأيضًا الزمالك.

ويلعب الاتحاد بتحفظ دفاعي شديد ومكثف في خطة طولان المنتظرة 4-5-1 بوجود الحارس المخضرم الهاني سليمان وأمامه الرباعي محمود رزق والبرازيلي والاس ومحمود شعبان والسيد سالم في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط المخضرم نور السيد وبجواره أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور بجانب توني سيلفا أو عمار حمدي والإيفواري رزاق سيسيه، بينما يقود خالد قمر خط الهجوم.

وأكد طارق العشري، مدافع الاتحاد السكندري الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ أن مهمة الاتحاد صعبة للغاية في مواجهة الهلال، خاصة في الشق الدفاعي لإيقاف خطورة جوميز والدوسري وكاريلو وإدواردو.

وأضاف: ”أعتقد أن طولان سيلعب على استهلاك الوقت بشكل إيجابي ومحاولة التحكم في الإيقاع وعدم منح مساحات للاعبي الهلال لإظهارهم تفوقهم الفني“.