نادي النصر السعودي يقترب من تجديد عقد عبدالعزيز الجبرين

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة سعود آل سويلم، تسعى خلال الأيام المقبلة لتجديد عقد عبدالعزيز الجبرين مقابل 4 ملايين ريال سنويًا.

وقالت صحيفة ”المواطن“ إن إدارة النصر نجحت في التوصل لاتفاق مع الجبرين على تجديد العقد بينهما لـ3 سنوات مقبلة.

وينتظر النادي السعودي رد اللاعب على العرض الجديد، لحسم المفاوضات وغلق ملف تجديد عقد اللاعب الدولي.

وانضم الجبرين للنصر خلال صيف 2014 بعد صراع كبير مع الهلال، وقد أثارت الصفقة وقتها الكثير من الجدل بين الناديين وجماهيرهما.

وأفادت الصحيفة السعودية بأن الرئيس سعود آل سويلم اتفق مع الجبرين على تجديد العقد لمدة 3 سنوات، مقابل حصوله على 4 ملايين ريال سعودي سنويًا.

وجاء هذا الاتفاق ليُغلق الباب في وجه الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب الوسط السعودي بشكل مجاني، بعد نهاية عقده مع النصر نهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن صاحب الـ27 عامًا لعب مع النصر 83 مباراة أحرز خلالها هدفين وصنع 4 أهداف، وقد مثل المنتخب السعودي في 3 مباريات.