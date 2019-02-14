الإعلامي سلمان المطيويع يهاجم لاعبي نادي النصر السعودي (فيديو)

انتقد الإعلامي السعودي سلمان المطيويع لاعبي نادي النصر عقب الفوز 2/1 على الأهلي، الأربعاء، في قمة الدوري السعودي، وذلك في برنامج ”الوقت الأصلي“ الذي يبث على القناة السعودية.

وقال المطيويع في مقطع فيديو: ”حمد الله، اختزى، وقع من نفسه وقام يطالب وقبل ذلك كان ينتقد التحكيم، اللاعب لما يطلع من الملعب ما هي حلوة، خليك في ملعبك يا كابتن“، في إشارة إلى المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر.

.وكان النصر قد حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 2/1 على الأهلي سجلهما المغربي عبدالرزاق حمدالله

ويملك النصر 43 نقطة على جدول ترتيب الدوري السعودي، يحتل فيها المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

على إدارة #النصر رفع قضية فوراً على المدعو سلمان المطيويع لتهجّمه على النجم حمدالله ووصفه بكلمة جارحة ”اختزى“ و إتهامه بالتحايل على الحكام بدون وجه حق .

هذا الشخص يقدم برنامج لا يمثل فيه نفسه بل يمثل القناة.

تعصبك لناديك خله في بيتكم .@AbderrazzakHam3 @SSuwailm @mutaiwee pic.twitter.com/O7E1RuHSkV — الجوكر (@joker_1955) ١٤ فبراير ٢٠١٩

وأثارت تصريحات المطيويع غضب مشجعي النصر، خاصة أن تصريحاته كانت في برنامج على قناة رسمية.

وقال حساب باسم أحمد الذروي: ”نعرف أنه هلالي متعصب وقد يكون ما قام به مقبولًا لو كانت القناة له، لكن أن يظهر في قناة حكومية ووطنية ويبث سمومه أعتقد هذا لن يرضي معالي وزير الإعلام الجديد الذي يواجه أول اختبار لكبح جماح المتعصبين وأولهم المطيويع“

في حين قال آخر: ”بلغ السيل الزبى المفروض المطيوع ينظر في حاله إلّلي جالس يصير منه من إساءة وتريقه في حق النصر ولعيبته الأجانب ما يرضي العاقلين.. لا بد من تدخل المسؤولين لإيقاف مهزلته“

في حين قال الفاروف الأصفر: ”نادي أبوصياح لم يثقوا بفريقهم رغم فارق الـ 6 نقاط يعلمون أنها باللجان وليس داخل الملعب، ويخافون أن يتعدل الحال مع ذا الأمير الجديد للهيئة بآخر الدوري فيخسرون ما بنوه بـ6 شهور من الفساد بجولتين، وهذا ما ندعو الله أن يكون وما المطيوع التافه إلا نموذج للصياح“.

كما كتب أبوحسين اليافعي: ”مطيوع يقول اللاعب لما يطلع من الملعب مو حلوة والمذيع الذي يخرج عن الأدب والذوق وعن المهنية والحياد مو حلوة“.

وقال حساب باسم قلبي يولع بالهلال: ”مطيويع ما قال إلا الحقيقة الحين هذه اللقطة ما يستحي على وجهه حمدالله يوم يطلب فيها بلنتي ههههههههه الكارثة إنه يطلع ويصيح أنه مظلوم والجمهور النصراوي المغفل يصدق“.

بينما كتب طلال عبدالله الرشيد: ”ذا الكلام يقال في استراحة في قروب واتس أب أما في قناة حكومية فهذا لا يرضي المسؤولين قبل إدارة النادي أو الجماهير الرياضية سخرية مرفوضة لا يمكن أن تقبل“.

وأضاف ماد العالمي: ”لمشجع الهلالي سلمان المطيويع لم يسيء لنادي النصر ولا لنجمه عبدالرزاق حمدالله بل أساء للقناة السعودية التي يجب أن تقف على مسافة واحدة مع جميع أندية الوطن مؤسف أن تكون قناتنا الحكومية مرتع للمتعصبين“.

#المطيويع_يسي_للاعبي_النصر

نعرف انه هلالي متعصب وقد يكون ماقام به مقبولا لو كانت القناه له ، لكن ان يظهر في قناة حكوميه ووطنيه ويبث سمومه اعتقد هذا لن يرضي معالي وزير الاعلام الجديد الذي يواجه اول اختبار لكبح جماح المتعصبين واولهم المطيويع@TurkiAlshabanah pic.twitter.com/zK9B97J4OY — احمد الذروي???????? (@ahmadaldrwi) ١٤ فبراير ٢٠١٩

بلغ السيل الزبى المفروض المطيوع يىنظر في حاله

الي جالس يصير منه من اسائه وتريقه في حق النصر ولعيبته الاجانب ما يرضي العاقلين لا بد من تدخل المسؤولين لايقاف مهزلته #المطيويع_يسي_للاعبي_النصر — ???????? (@Bo7als7ab) ١٤ فبراير ٢٠١٩

المطيوع يقول اللاعب لما يطلع من الملعب مو حلوه والمذيع الذي يخرج عن الأدب والذوق وعن المهنيه والحياد مو حلووه — ابو حسين اليافعي (@wL4nF8SQlUpOawd) ١٤ فبراير ٢٠١٩

#المطيويع_يسي_للاعبي_النصر المطيويع ما قال الا الحقيقه الحين هذي اللقطه ما يستحي على وجهه حمدالله يوم يطلب فيها بلنتي ههههههههه الكارثه انه يطلع ويصيح انه مظلوم والجمهور النصراوي المغفل يصدقه pic.twitter.com/WYolkEJ8y6 — ♡قلبي تولع بالهلال♡Ⓜ (@around_24) ١٤ فبراير ٢٠١٩

هذا الكلام يقال في استراحه في قروب واتس اب ???? اما في قناة حكومية فهذا لايرضي المسؤولين قبل ادارة النادي او الجماهير الرياضية

سخريه مرفوضه لايمكن ان تقبل #المطيويع_يسي_للاعبي_النصر pic.twitter.com/U9R04pkblh — طلال عبدالله الرشيد (@al3a6eeb) ١٤ فبراير ٢٠١٩