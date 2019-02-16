مباراة الوصل والأهلي.. عمر السومة يضيع التعادل للراقي بغرابة شديدة (فيديو)

أضاع عمر السومة هدف التعادل لفريق الأهلي السعودي في شباك الوصل الإماراتي، بغرابة شديدة، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب زعبيل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويتقدم الفريق الإماراتي على نظيره السعودي برأسية عبدالله جاسم، مع الدقيقة الأولى لانطلاق المباراة، واستقبل السومة عرضية من ركلة ركنية ليضعها بغرابة شديدة بجوار مرمى الوصل، وسط ذهول الجميع في الدقيقة 19.

وسبق للوصل الاستفادة من 4 تعادلات قادته للتأهل لدور الثمانية، حيث صعد إلى دور الستة عشر على حساب نادي الاتحاد السعودي، بعد أن تعادلا في لقاء الذهاب على ملعب نادي الاتحاد 1-1، وفي لقاء العودة على ملعب نادي الوصل 0-0.

وصعد الوصل بقاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين، وأوقعته القرعة في مواجهة الأهلي المصري، ونجح في تحقيق تعادل ثمين أمام الأهلي في لقاء الذهاب بمدينة برج العرب بالإسكندرية 2-2، والتعادل الرابع مجددًا مع الأهلي في لقاء الإياب بنتيجة 1-1.

في المقابل، تأهل الأهلي السعودي إلى هذه المرحلة بعد تغلبه على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 2 -1 ، في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

ويسعى الروماني ريجيكامب، المدير الفني لفريق الوصل، إلى إكمال مشوار ”الفهود“ بنجاح، خصوصًا أن المواجهة تحمل تحديًا خاصًا له، يتطلع إلى تأكيد جدارته بتولي مهمة الإشراف الفني على الفريق.