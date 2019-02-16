أهداف مباراة الوصل والأهلي.. 1-1 (فيديو)

سجل عبدالله جاسم الهدف الأول لفريق الوصل الإماراتي في شباك نظيره الأهلي السعودي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب زعبيل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وسبق للوصل الاستفادة من 4 تعادلات قادته للتأهل لدور الثمانية، حيث صعد إلى دور الستة عشر على حساب نادي الاتحاد السعودي، بعد أن تعادلا في لقاء الذهاب على ملعب نادي الاتحاد 1-1، وفي لقاء العودة على ملعب نادي الوصل 0-0.

في الثانية 40..

عبد الله جاسم يسجل الهدف الأول للوصل برأسية بارعة.. #كأس_زايد_للأندية_الأبطال#الوصل_الأهلي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/LxRfsuJGlq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 16, 2019

وفي الدقيقة 66 يتعادل للأهلي نيكولاي ستانشيو.

وصعد الوصل بقاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين، وأوقعته القرعة في مواجهة الأهلي المصري، ونجح في تحقيق تعادل ثمين أمام الأهلي في لقاء الذهاب بمدينة برج العرب بالإسكندرية 2-2، والتعادل الرابع مجددًا مع الأهلي في لقاء الإياب بنتيجة 1-1.

وفي المقابل، تأهل الأهلي السعودي إلى هذه المرحلة بعد تغلبه على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 2 -1 1، في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

ويسعى الروماني ريجيكامب، المدير الفني لفريق الوصل، إلى إكمال مشوار ”الفهود“ بنجاح، وخصوصًا أن المواجهة تحمل تحديًا خاصًا له، حيث يتطلع إلى تأكيد جدارته بتولي مهمة الإشراف الفني على الفريق.