كل ما تريد معرفته عن مباراة الوصل الإماراتي والأهلي السعودي في كأس زايد

يحل النادي الأهلي السعودي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الوصل الإماراتي، اليوم السبت، في جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

يبدو اللقاء بمثابة صدام كروي مثير بين عملاق الكرة السعودية، الأهلي، وفارس الكرة الإماراتية الوحيد حاليًا في كأس زايد، الوصل، بحثًا عن كشف بعض ملامح سباق التأهل بين الفريقين الكبيرين قبل لقاء الإياب بالسعودية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في السطور التالية المواجهة المرتقبة بين الوصل والأهلي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 17:30 مساء اليوم السبت بتوقيت الإمارات، 16:30 مساء بتوقيت السعودية على ملعب ”زعبيل“ في نادي الوصل.

وتبث المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلقين حازم عبدالسلام وفارس عوض.

مشوار الفريقين

يعد فريق الوصل ملك التعادلات بالبطولة، فتأهله لهذه المرحلة جاء عبر 4 تعادلات بدأت بإقصاء نادي الاتحاد السعودي من دور الـ32 بعد التعادل في السعودية بهدف لكل منهما، ثم التعادل من دون أهداف في الإمارات، وأقصى الوصل الأهلي المصري بالتعادل في الإسكندرية بنتيجة 2-2، ثم التعادل في زعبيل بنتيجة 1-1.

وتخطى الأهلي السعودي عقبة المحرق البحريني في دور الـ32 بعد الفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2-0 و3-0، ثم تمكن من إقصاء وفاق سطيف في دور الـ 16 بالفوز بهدف نظيف بالجزائر، ثم التعادل بهدف لكل منهما في جدة.

ولم يلتقِ الفريقان في مواجهات رسمية من قبل، ولكنهما تقابلا وديًا في أغسطس 2009 وفاز الأهلي بهدف نظيف.

خبرة ريجيكامب

يراهن الوصل على خبرة مدربه الروماني لورينت ريجيكامب، الذي تولى المهمة بعد أداء متذبذب محليًا ولكن بطموح عربي مع المدرب السابق حسن العبدولي. ويملك ريجيكامب تجارب عديدة في منطقة الخليج أشهرها بلا شك قيادة الهلال السعودي بجانب الوحدة الإماراتي.

وأكد ريجيكامب أن مواجهة الأهلي السعودي ذات طابع خاص لأن المنافس يملك التنظيم في المستطيل الأخضر ولديه أسلحة مميزة في الهجوم. كما أشار المدرب الروماني في المؤتمر الصحفي إلى دور جماهير الوصل في مساندة الفريق والدعم من المدرجات لتحقيق نتيجة طيبة.

وتبدو صفوف الوصل مكتملة، عدا الشكوك التي تحيط بمشاركة اللاعب خميس إسماعيل بسبب الإجهاد. ويراهن الإمبراطور على تشكيلته الأقرب والتي تضم حارس المرمى يوسف الزعابي، وأمامه رباعي الدفاع عبد الرحمن علي وعبد الله جاسم وسالم العزيزي وعبدالله صالح، بعد رحيل المدافع الكوري الجنوبي أوه بان سوك للدوري التايلاندي.

يقود خط الوسط الدولي المميز علي سالمين، وبجواره البرازيلي رونالدو مينديز وخليل خميس أو خميس إسماعيل، بينما يقود المثلث البرازيلي الهجوم بقيادة فابيو ليما وفينسيوس دي ليما وكايو كانيدو.

أسلحة الأهلي

يخوض الأهلي اللقاء بطموح كبير، خاصة أن الفريق تولى قيادته المدرب الجديد الأوروغوياني خورخي فوساتي، الباحث عن النجاح عربيًا في ظل تذبذب النتائج قبل قدومه محليًا.

وأكد فوساتي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن المباراة لن تكون سهلة، ولكنه درس أوراق الوصل جيدًا ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق الإماراتي.

وتعافى حسين عبدالغني من الإصابة، كما انضم السوري عمر السومة والروماني نيكولاي ستانسيو لقائمة البطولة العربية. ويعتمد فوساتي على الأرجح على طريقة 4-2-3-1 التي تتحول في بعض الأحيان إلى 4-4-1-1 بوجود الحارس محمد العويس وأمامه الرباعي التشيلي باولو دياز ومحمد آل فتيل وسعيد المولد والمصري محمد عبدالشافي في خط الدفاع.

ويراهن فوساتي على دور نوح الموسى كمتوسط ميدان، وبجواره حسين المقهوي والروماني نيكولاي ستانسيو كصانع ألعاب محوري بجانب عبد الفتاح عسيري ولاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس والسوري عمر السومة في خط الهجوم.

وقال طارق يحيى، مدرب هجر السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إنه شاهد الوصل حين واجه الأهلي المصري وتابع مفاتيح لعبه جيدًا، موضحًا أن دفاع الوصل ليس في أفضل حالاته، ولكن الثلاثي البرازيلي في الهجوم يقدمون كرة جميلة وسريعة.

وأضاف: ”الأهلي السعودي أتابعه باستمرار مع وجود النجم المصري محمد عبدالشافي، وأعتقد أن النجم السوري عمر السومة هو السلاح الأبرز للمدرب فوساتي في لقاء الوصل“.