موعد مباراة الوصل الإماراتي والأهلي السعودي اليوم في كأس زايد

يلاقي الوصل الإماراتي منافسه الأهلي السعودي، اليوم السبت، ضمن ذهاب مباريات ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وتقام مباراة الوصل والأهلي الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1، الناقل الحصري للبطولة.

ولم يسبق للأهلي السعودي، والوصل الإماراتي، أن لعبا أي مباراة رسمية من قبل، وتقابلا وديًا مرة واحدة، وشهدت المباراة فوز الأهلي 2/1 في أغسطس 2009.

وتجاوز الوصل ناديًا سعوديًا في النسخة الحالية، وهو الاتحاد، إذ تعادلا 1/1 في السعودية، وسلبيًا في الإمارات، في دور الـ 32، ثم تعادل الوصل 2/2 مع الأهلي المصري، ثم 1/1 في الإمارات.

أما الأهلي السعودي، فتغلّب 2/0، و3/0 على المحرق البحريني في دور الـ 32، ثم تغلّب 1/0 على وفاق سطيف الجزائري في الجزائر، قبل أن يتعادلا 1/1 في السعودية.

وقال النجم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي:“أتمنى أن أسجل أمام الوصل، كما سبق أن سجلت أمام المحرق البحريني، في الذهاب والإياب في البطولة العربية“.

وأضاف:“نعلم أننا سنواجه فريق الوصل القوي، الذي استطاع إخراج الاتحاد السعودي والأهلي المصري من البطولة، وثقتنا كبيرة بتحقيق نتيجة إيجابية في دبي“.

وأكمل:“لدينا تركيز كبير على البطولة العربية، والبطولة الآسيوية، لأن لدينا جماهير نتمنى إسعادها بتحقيق الألقاب في الموسم الحالي“.