مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري.. هل يوقف الزعيم مفاجآت قاهر الكبار في كأس زايد؟

يحل فريق الاتحاد المصري ضيفًا على نظيره الهلال السعودي مساء السبت، في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية على ملعب ”جامعة الملك سعود“.

ويترقب جمهور الهلال السعودي ظهور الزعيم مجددًا في بطولة كأس زايد، التي يسعى الفريق الأزرق لحصد لقبها في مواجهة الاتحاد قاهر الكبار بهذه النسخة.

ويبقى السؤال هل تستمر مفاجآت الاتحاد زعيم الثغر ضد الهلال، وهو ما تناقشه ”إرم نيوز“ فإلى السطور القادمة:

الاتحاد قاهر الكبار

نجح الاتحاد السكندري ممثل مصر الوحيد حاليًا في البطولة العربية في إقصاء عدة أندية كبرى في مشواره ببطولة كأس زايد التي يخوضها لأول مرة.

وتمكن الاتحاد في عبور المجموعة بالدور التمهيدي التي ضمت الفتح الرباطي المغربي أحد أقوى فرق المغرب بجانب السالمية الكويتي وأساس تيليكوم بطل جيبوتي.

وأطاح الاتحاد بنظيره الترجي التونسي حامل اللقب في دور الـ32، بعد أن تعادل في الإسكندرية بنتيجة 1-1 ثم تعادلا في إستاد رادس 2-2، ونجح الاتحاد في إقصاء الزمالك المصري أحد أقوى فرق البطولة بعد الخسارة في الإسكندرية، بهدف والفوز بالقاهرة بهدف، والصعود عبر ضربات الترجيح.

طموح الهلال

يملك الهلال طموحًا كبيرًا في التتويج باللقب العربي، خاصة أن النسخة الحالية شهدت مفاجآت بالجملة، وهو ما يجعل عملاق الكرة السعودية يحذر قبل لقاء الاتحاد.

ويخوض الهلال أول مواجهة ضد فريق شمال أفريقي، بعدما أطاح بنظيره الشباب العماني وأيضًا بالنفط العراقي.. ويسعى الهلال لاستعادة أمجاده العربية حيث سبق أن حصد البطولة العربية لأبطال الدوري عامي 1994 و1995، بجانب بطولة النخبة عام 2001، وبطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس عام 2000.

فارق القدرات

تبدو فوارق القدرات بلا شك لصالح الهلال في مواجهة الاتحاد، فالفريق الأزرق لم يستقبل أي هدف خلال 4 مباريات بخلاف تسجيله 8 أهداف، ويملك الهلال كتيبة من النجوم الأجانب المميزين، على رأسهم القاطرة البشرية الفرنسي بوفاتيمبي جوميز، والبرازيلي كارلوس إدواردو، بجانب أندريه كاريلو الجناح البيروفي، والمدافع الإسباني ألبرتو بواتيا.

ويضم الهلال أيضًا العديد من نجوم الكرة السعودية، على رأسهم سالم الدوسري، ونواف العابد، والحارس عبد الله المعيوف، وهتان باهبري ،ومحمد كنو، ومحمد البريك.

وقال محمد عمر المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، لـ“إرم نيوز“ إن الهلال أقوى فريق عربي حاليًا، ويعد كتيبة متكاملة من النجوم الكبار القادرين على صناعة الفارق.

وأوضح أن الهلال لديه قدرات فنية فرديًا وجماعيًا، من أجل تحقيق الفوز وعبور الاتحاد، مؤكدًا أن الفريق المصري يحتاج للتركيز وعدم ترك أي مساحات للخروج بنتيجة طيبة من ملعب الهلال.

الحسم المبكر

وير ى أحمد علي كامل، مهاجم المقاولون المصري، والهلال الأسبق في تصريحاته لـ“إرم نيوز“، أن الاتحاد اعتمد في المباريات السابقة على سلاح عدم حسم منافسيه الأمور في لقاء الذهاب سواء الترجي أو الزمالك.

وأكد أحمد علي أن الهلال إذا أراد الصعود، فعليه ألا يترك مجالًا لمباراة الإياب وقتل فرصة الاتحاد مبكرًا، موضحًا أن الاتحاد لديه قدرات تكتيكية مميزة مع مدربه المخضرم حلمي طولان، وهو ما يدعم الفريق المصري.