رسميًا.. رفض طلب نادي الهلال السعودي مراجعة قرار إيقاف كارلوس إدواردو (صورة)

رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي الهلال، لمراجعة القرار الصادر ضد لاعب الفريق كارلوس إدواردو، والخاص بإيقافه مباراتين.

وأصدرت اللجنة قرارًا بتثبيت العقوبة المفروضة عليه بإيقافه مباراتين، ورفض الطلب شكلًا وموضوعًا، بعد طرده أمام الباطن.

وبذلك يتأكد غياب كارلوس إدواردو، رسميًا، عن مباراتي الهلال أمام القادسية والاتحاد في الجولتين 20، و21 من الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، وفي رصيده 46 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه، النصر.

????| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: رفض طلب نادي #الهلال بمراجعة القرار الصادر ضد لاعب الفريق كارلوس ادواردو. pic.twitter.com/FvCSXXpZvK — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١٣ فبراير ٢٠١٩

من جهة أخرى، غرمت لجنة الانضباط ناديي الهلال والباطن؛ بسبب رمي جماهير الناديين علب مياه وأدوات أخرى باتجاه أرضية الملعب، خلال لقاء الفريقين الأخير في دوري المحترفين.

كما غرمت الانضباط الهلال مبلغ 70 ألف ريال؛ بسبب رمي جماهيره ”11 علبة مياه“، فيما بلغت عقوبة الباطن 30 ألف ريال؛ بسبب رمي جماهيره ”أدوات“ لم توضح الانضباط تفاصيلها لأرضية الملعب.

كما رفضت لجنة الانضباط الاحتجاج المقدم من نادي الرائد على مشاركة لاعب نادي الوحدة وليد باخشوين في لقاء الفريقين السابق بدوري المحترفين.