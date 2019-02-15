نادي الشباب يتخطى الوحدة ويستعيد المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

استعاد نادي الشباب المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد فوزه 1-صفر على ضيفه الوحدة رغم خوض المباراة بعشرة لاعبين منذ الشوط الأول، اليوم الجمعة.

ولعب الشباب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27، بعد طرد جناحه البرازيلي سيباستياو دي فريتاس، عقب تدخل خشن مع علي النمر، ليقرر الحكم طرده بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

لكن البرازيلي الآخر لويز أنطونيو أحرز هدف الفوز لأصحاب الأرض من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، بعد الاستعانة أيضًا بحكم الفيديو؛ إثر عرقلة خالد كعبي لاعب الشباب داخل منطقة الجزاء بواسطة النمر.

وبات رصيد الشباب 37 نقطة متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الرابع، بينما ظل الوحدة في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

ويتصدر الهلال حامل اللقب المسابقة برصيد 49 نقطة من 20 مباراة، متقدمًا بفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.