موعد مباراة الشباب والوحدة اليوم في الدوري السعودي

يلاقي نادي الشباب منافسه الوحدة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الشباب والوحدة على قناة KSA Sport HD2.

ويملك الشباب 34 نقطة، ويحتل المركز الرابع على لائحة الترتيب، في حين يملك الوحدة 31 نقطة في المركز السادس.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز الشباب 1/0، وفي آخر 4 مباريات، فاز الشباب مرتين، وتعادلا مرتين، ويعود آخر فوز للوحدة إلى ديسمبر 2015، عندما فاز 2/1.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر الثاني.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها كونستانتين بوديسكو، مهاجم الشباب، الأربعاء، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، والرباط الخارجي للركبة، وكذلك في وتر صابونة الركبة.

ويتصدر بوديسكو قائمة هدافي الشباب في الدوري السعودي حتى الآن برصيد 7 أهداف.