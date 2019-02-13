الفيصلي يحقق ريمونتادا مثيرة على حساب الاتفاق في الدوري السعودي (فيديو)

حقق فريق الفيصلي فوزًا مثيرًا على مضيفه الاتفاق بأربعة أهداف لثلاثة، ضمن مباريات الجولة العشرين للدوري السعودي لكرة القدم.

تقدم الاتفاق بهدفين عن طريق الأرجنتيني كريستيان جوانكا، في الدقيقتين 20 و32 من زمن اللقاء.

وقلص الفيصلي الفارق قبل نهاية الشوط الأول بهدف عبر الكويتي فهد إبراهيم الأنصاري، في الدقيقة 45+2 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني، أضاف الاتفاق الهدف الثالث عن طريق محمد مرزوق الكويكبي في الدقيقة 74 من زمن اللقاء.

وعاد الفيصلي بثلاثية في وقت قاتل عبر البرازيلي دينيلسون بيريرا جونيور من ضربة جزاء، والأنصاري والبرازيلي لويس غوستافو في الدقائق 87 و90+5 و90+9 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى الفيصلي للمركز السابع برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن الاتفاق.

وفي نفس الجولة، تغلب فريق الحزم على ضيفه الباطن بهدف نظيف.

أحرز هدف اللقاء الوحيد محمد الصيعري في الدقيقة 50 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل الحزم المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد الباطن عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويتصدر المسابقة فريق الهلال برصيد 49 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر.