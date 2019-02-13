طفل يؤخر مباراة في الدوري السعودي الممتاز (فيديو)

طفل يؤخر مباراة في الدوري السعودي الممتاز (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أشادَ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالموقف الإنساني في التعامل مع طفل مصاب بمرض ”متلازمة داون“، خلال مباراة الهلال والقادسية في المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء.

ووثّق مقطع فيديو متداول ردة الفعل تجاه الصبي، إذ تمَّ تأخير المباراة عن موعدها المحدد بضع دقائق، في سبيل إقناع الطفل ودفعه لمغادرة أرضية الملعب بإرادته.

وظهر عدة أشخاص يحاولون إقناع الطفل بطريقة متروية ولطيفة، إلا أنَّ الطفل أصرَّ على المضي قدُمًا إلى داخل الملعب، ثم قام بعدها حارس الهلال علي الحبسي ولاعبو الفريق بمحاولة إقناع الطفل بالخروج، ونجحوا بذلك بعد أن أصرَّ الطفل على الحصول على كرة، إذ قدَّموا له كرة كهدية له، فأخذها ومضى.

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أشادَ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالموقف الإنساني في التعامل مع طفل مصاب بمرض ”#متلازمة_داون“، خلال مباراة #الهلال و#القادسية في #المملكة_العربية_السعودية، أمس الثلاثاء. ووثّق مقطع #فيديو متداول ردة الفعل تجاه الصبي، إذ تمَّ تأخير المباراة عن موعدها المحدد بضع دقائق، في سبيل إقناع الطفل ودفعه لمغادرة أرضية الملعب بإرادته. وظهر عدة أشخاص يحاولون إقناع الطفل بطريقة متروية ولطيفة، إلا أنَّ الطفل أصرَّ على المضي قدُمًا إلى داخل الملعب، ثم قام بعدها حارس الهلال #علي_الحبسي ولاعبو الفريق بمحاولة إقناع الطفل بالخروج، ونجحوا بذلك بعد أن أصرَّ الطفل على الحصول على كرة، إذ قدَّموا له كرة كهدية له، فأخذها ومضى. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #رياضة #سبورت #كرة #كرة_قدم #طفل #السعودية #الرياض #جدة #لايك #فيديوهات #ksa #saudiarabia #saudi #football #video #riyadh

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وتخلل المقطع المتداول، تصفيقٌ حارٌّ بين الفينة والأخرى من قبل الجماهير، كتقدير وإشادة بتصرف اللاعبين والمسؤولين في الملعب بطريقة إنسانية مع الطفل.

وتفاعل مغرّدون على موقع التواصل ”تويتر“ مع الحدث، فيما أكدت والدة الطفل التي شاركت بالتعليقات أن ”ابنها عاد سعيدًا جدًّا بعد اقتحامه الملعب“.

وشكر مغرّد يدعى فهد، لاعبي الهلال على موقفهم: ”شكرًا للحبسي، ولاعبي الهلال“.

وعلقت ”عهود“ بدورها: ”إصرار الطفل وتعاملهم معه رسم لنا صورة لطيفة .. وقالها فارس كورة القدم ليست مجرد كوره“.

ورأى ”عبدالله بن دخيل“: ”تقدير واحترام للجميع لاعبين واداريين اللي سمحوا له ما يخرج الا برضاه .. هذا هدف الرياضة صحة وتربية وأخلاق مو صياح ونياح وتظلم ونشر كراهية“.

يذكر أن مباراة الأمس انتهت لصالح فريق الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد لفريق القادسية.

 

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