طفل يؤخر مباراة في الدوري السعودي الممتاز (فيديو)

أشادَ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالموقف الإنساني في التعامل مع طفل مصاب بمرض ”#متلازمة_داون“، خلال مباراة #الهلال و#القادسية في #المملكة_العربية_السعودية، أمس الثلاثاء. ووثّق مقطع #فيديو متداول ردة الفعل تجاه الصبي، إذ تمَّ تأخير المباراة عن موعدها المحدد بضع دقائق، في سبيل إقناع الطفل ودفعه لمغادرة أرضية الملعب بإرادته. وظهر عدة أشخاص يحاولون إقناع الطفل بطريقة متروية ولطيفة، إلا أنَّ الطفل أصرَّ على المضي قدُمًا إلى داخل الملعب، ثم قام بعدها حارس الهلال #علي_الحبسي ولاعبو الفريق بمحاولة إقناع الطفل بالخروج، ونجحوا بذلك بعد أن أصرَّ الطفل على الحصول على كرة، إذ قدَّموا له كرة كهدية له، فأخذها ومضى. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #رياضة #سبورت #كرة #كرة_قدم #طفل #السعودية #الرياض #جدة #لايك #فيديوهات #ksa #saudiarabia #saudi #football #video #riyadh