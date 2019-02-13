طفل يؤخر مباراة في الدوري السعودي الممتاز (فيديو)

أشادَ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالموقف الإنساني في التعامل مع طفل مصاب بمرض ”متلازمة داون“، خلال مباراة الهلال والقادسية في المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء.

ووثّق مقطع فيديو متداول ردة الفعل تجاه الصبي، إذ تمَّ تأخير المباراة عن موعدها المحدد بضع دقائق، في سبيل إقناع الطفل ودفعه لمغادرة أرضية الملعب بإرادته.

وظهر عدة أشخاص يحاولون إقناع الطفل بطريقة متروية ولطيفة، إلا أنَّ الطفل أصرَّ على المضي قدُمًا إلى داخل الملعب، ثم قام بعدها حارس الهلال علي الحبسي ولاعبو الفريق بمحاولة إقناع الطفل بالخروج، ونجحوا بذلك بعد أن أصرَّ الطفل على الحصول على كرة، إذ قدَّموا له كرة كهدية له، فأخذها ومضى.

وتخلل المقطع المتداول، تصفيقٌ حارٌّ بين الفينة والأخرى من قبل الجماهير، كتقدير وإشادة بتصرف اللاعبين والمسؤولين في الملعب بطريقة إنسانية مع الطفل.

وتفاعل مغرّدون على موقع التواصل ”تويتر“ مع الحدث، فيما أكدت والدة الطفل التي شاركت بالتعليقات أن ”ابنها عاد سعيدًا جدًّا بعد اقتحامه الملعب“.

هههههههههههه هذا ولدنا بعد اقتحم الملعب ورجع مبسووووط ????♥️ pic.twitter.com/KL2w7baVia — شهد العجمي ???????? (@shoody_13) February 12, 2019

وشكر مغرّد يدعى فهد، لاعبي الهلال على موقفهم: ”شكرًا للحبسي، ولاعبي الهلال“.

وعلقت ”عهود“ بدورها: ”إصرار الطفل وتعاملهم معه رسم لنا صورة لطيفة .. وقالها فارس كورة القدم ليست مجرد كوره“.

تعامل لطيف مع طفل من متلازمة داون دخل إلى ارضية ملعب مباراة #الهلال_القادسية وتوقفت المباراة لأجله

شكراً للاعبين والمسئولين

هذا المقطع صنع ليلتي وجعلني ابتسم لا ارادياً pic.twitter.com/3coA7BEjd4 — تجشّم (@Tajasham) February 12, 2019

ورأى ”عبدالله بن دخيل“: ”تقدير واحترام للجميع لاعبين واداريين اللي سمحوا له ما يخرج الا برضاه .. هذا هدف الرياضة صحة وتربية وأخلاق مو صياح ونياح وتظلم ونشر كراهية“.

يذكر أن مباراة الأمس انتهت لصالح فريق الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد لفريق القادسية.