جيسوس: لست راضيًا عن إقالتي من نادي الهلال.. ولا أعرف تصنيف زوران ماميتش (فيديو)

أعرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي، على حزنه إثر الرحيل عن صفوف ”الزعيم“، مشيرًا إلى أنه غير راضٍ عن صدور قرار بإقالته من منصبه.

وقال جيسوس في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء:“ قرار إقالتي من نادي الهلال ليس بالسهل، خاصة وأنني كنت متصدرًا ولدي أهداف كنت أريد تحقيقها مع النادي، ولست راضيًا عن إقالتي لأنني أول مرة في مسيرتي أتعرض للإقالة في منتصف الموسم“.

وأضاف: ”عقدي مع نادي الهلال لمدة عام وأخبرتهم أنه بعد نهايته سنجلس مع بعض، وهم فكروا بأنني لا أريد الاستمرار، وتلقيت عروضًا من أندية أوروبية، ولكن شعرت بالراحة لعرض الهلال لذلك اخترت التوقيع معه“.

وتابع: ”متأكد لو أن سامي الجابر كان ما زال موجودًا رئيسًا للنادي لأصبحت مدربًا حتى نهاية الموسم، وليس لدي مشاكل مع الأمير محمد بن فيصل، وسامي كان يحضر للنادي أكثر من رئيس الهلال، وأنا لن أذهب للبرتغال حتى أحصل على مستحقّاتي“.

وأردف: ”العصبية ليست أمرًا سلبيًا، ولقد رأينا بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عندما كان سيطرد أمام تشيلسي، وكنا عائلة واحدة في الفريق، وجميع اللاعبين قاموا بتوديعي عندما تمت إقالتي وهذا خير دليل على العلاقة الجيدة بيننا“.

وبشأن علاقته بالمحترف البرازيلى كارلوس إدواردو، قال جيسوس: ”إدواردو لدي علاقة جيدة معه، وأنا من اخترته قائدًا للهلال، ولو استمريت مدربًا للفريق لفترة أطول، لقمت باختيار محمد الشلهوب ضمن طاقمي الفني مستقبلًا“.

وأكمل: ”لا أعرف المدرب الكرواتى زوران ماميتش الذي تولى تدريب الهلال، وهو ليس ضمن قائمة المدربين الأفضل، ولا أعرف تصنيفه، بعكسي كنت ضمن الـ10 الأوائل، وسأكون سعيدًا عندما يحقق الهلال الدوري لأنني سأكون من ضمن هذا الإنجاز“.

وأتم: ”سأنقل الثقافة السعودية للبرتغال وسأتحدث لهم عن الأمور الإيجابية التي قابلتها هنا“.