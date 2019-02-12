تركي آل الشيخ يعلن إنشاء أكاديمية رياضية في السعودية بإشراف جورجي جيسوس

قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، إنه يعتزم إنشاء أكاديمية خيرية تهتم بكرة القدم واستكشاف المواهب، بإشراف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال السابق.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“، بيانًا، جاء فيه: ”انطلاقًا من واجبي تجاه هذا الوطن الذي قدم لي الكثير.. اعتزازًا بهذه الأرض وأهلها، وهم أغلى ما عندي، فإنني من باب الوفاء وبما يمثل نقطة في بحر ما قدمته بلادي وقيادتي لي، يسرني أن أعلن البدء في إنشاء أكاديمية خيرية لي ومن حسابي الخا تعنى بكرة القدم واستكشاف مواهبها“.

لوطني الحبيب وأبنائه ????????????❤ pic.twitter.com/XXahn17o6v — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) February 12, 2019

وأضاف: ”وقد اخترت العاصمة الرياض موقعًا لها بمساحات تتجاوز 100 ألف متر مربع، وسأتقدم بأخذ الرخص اللازمة بذلك من أخي سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، واستكمال الإجراءات من الجهة المعنية“.

وتابع: ”وبإذن الله ستهتم الأكاديمية باستكشاف المواهب وتطويرها في كرة القدم بمختلف أنحاء مملكتنا الحبيبة“.

وشدد: ”وتحقيقا لذلك التقيت اليوم بالمدرب الكبير البرتغالي جيسوس الذي أبدى ترحيبه بالفكرة، وسيضع يده بيدي للاستفادة من إنشاء هذه الأكاديمية، علمًا أن لديه بصمة واضحة في 3 أكاديميات في البرتغال وأوروبا، وسيكون هناك مدربون عالميون أخرون، وسنستعين بأحدث الطرق التدريبية وتقنياتها الفنية“.

وأردف: ”ستكون الأكاديمية مجانًا للسعوديين ومواليد المملكة والمقيمين فيها، حلمي أن يتخرج من هذه الأكاديمية نجوم يمثلون المنتخب السعودي والمملكة في الدوريات العالمية، ادعوا لي بالتوفيق ليكون هذا الصرح منافسًا لأعرق الأكاديميات العالمية“.