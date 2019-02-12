النادي الأهلي يدرس الانسحاب من كأس مصر ردًّا على ”مجاملة“ اتحاد الكرة لتركي آل الشيخ

تلقى النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، صدمة كبيرة بعد قرار اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، بإقامة لقاء الفريق في دور الـ16 لبطولة كأس مصر أمام بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري، خاصة أنه وضع المجلس في موقف محرج أمام جماهير النادي.

وكان الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه رفض إقامة لقاء الفريق أمام بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري، بدلًا من لقاء الدوري الذي كان مقررًا له نفس الموعد، ورفض النادي المنافس خوضه، قبل أن يُلعب لقاء الأهلي والزمالك في الدور الأول للبطولة.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”الأهلي يجهز حاليًا قرارًا بالانسحاب من بطولة كأس مصر، في ظل إصرار اتحاد الكرة على تجاهل مطالب النادي بعدم استبدال لقاءي الفريق أمام بيراميدز في بطولتي الكأس والدوري“.

وأضاف المصدر: ”الأهلي يرى أن اتحاد الكرة جامل تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، بالاستجابة لمطالبه بتأجيل لقاء الأهلي في الدوري، وتجاهل مطالب القلعة الحمراء، كما قام بتأجيل مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي والأخرى أمام بيراميدز لشهر إبريل ”.

وتابع: ”ويضغط بعض أعضاء مجلس إدارة النادي، على محمود الخطيب، رئيس النادي، من أجل تصعيد الموقف وتجميد النشاط الكروي، وليس الانسحاب من كأس مصر فقط“.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 بمسابقة كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري بدلًا من لقاء الفريقين في بطولة الدوري العام.

وكان الأهلي قد أصدر بيانًا السبت، أكد فيه ”الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف. خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة، وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية. وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف آخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى ما بعد الموعد المشار إليه“.