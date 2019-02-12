ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد تسجيل غوميز وعمر السومة وعبدالرزاق حمد الله (صورة)

شهدت مباريات اليوم الثلاثاء، في الدوري السعودي صراعًا قويًا على صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعد تسجيل أصحاب المراكز المتقدمة، مثل الفرنسي المتألق بافتيمبي غوميز، نجم الهلال، وعمر السومة، لاعب الأهلي، المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم النصر.

ويتصدر غوميز القائمة برصيد 16 هدفًا، ويطارده السومة برصيد 14 هدفًا، ويأتي خلفه دغانيني تفاريس، لاعب الأهلي، وعبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر، برصيد 13 هدفًا.

وسجل حمد الله هدفين ليقود النصر للفوز 2-1 على مضيفه الأهلي في مباراة قمة شهدت بداية محبطة للمدرب خورخي فوساتي، بعد عودته للدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء.

وواصل النصر مطاردة الهلال المتصدر الذي فاز 4-1 على القادسية في وقت سابق اليوم، بعد أن أحرز الوافد الجديد المهاجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو هدفه الأول بقميص حامل اللقب.

وقبل صفارة انتهاء الشوط الأول وضع حمد الله النصر في المقدمة من ضربة رأس، بعدما ارتدت له الكرة من الحارس محمد العويس عند التصدى لرأسية برونو أوفيني.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء ترجمها المهاجم السوري عمر السومة إلى هدف في الدقيقة 59، وسط حماس من المدرب فوساتي مدرب الشباب السابق، الذي تولى قيادة الأهلي الأسبوع الماضي خلفًا للأرجنتيني بابلو غويدي.

لكن الفرحة لم تدم أكثر من دقيقة واحدة حتى أعاد حمد الله التقدم للنصر من ضربة رأس متقنة، بعد تمريرة عرضية رائعة من مواطنه نور الدين أمرابط.

وأعاد النصر الفارق إلى ست نقاط مع الهلال بعد أن رفع رصيده إلى 43 نقطة من 20 مباراة، ويبقى الأهلي في المركز الثالث، ولديه 36 نقطة ليواصل الابتعاد عن حلم التتويج.

وشارك جيوفينكو، لاعب يوفنتوس السابق والمنتقل من تورونتو للهلال الشهر الماضي، كبديل في الدقيقة 62، وأحرز الهدف الثالث بتسديدة منخفضة في الدقيقة 80 بعد أن أضاع فرصة خطيرة، وخطف هدف جيوفينكو الأنظار من المهاجم الفرنسي المتألق بافتيمبي غوميز الذي سجل هدفًا رائعًا وصنع هدفين، وقد ألغي له هدف بداعي التسلل بعد اللجوء لحكم الفيديو في الشوط الأول.

وحقق الهلال فوزه الرابع على التوالي بالمسابقة بعد أن افتتح نواف العابد التسجيل بعد 34 دقيقة، حين تسلم تمريرة رائعة من جوميز وراوغ الحارس الأسترالي جاك دونكان قبل أن يهز الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ضاعف جوميز التقدم بتسديدة جميلة على حدود منطقة الجزاء.

وحاول القادسية التعويض وقلص الفارق بتسديدة مذهلة بعيدة المدى من البرازيلي بيسمارك فيريرا في الدقيقة 67، لكن هدف جيوفينكو، بعد تمريرة جوميز، حطم آمال الضيوف في التعادل.

واختتم علي بليهي رباعية الهلال من ضربة رأس قبل دقيقتين على النهاية، ثم تعرض زميله ناصر الدوسري للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويملك القادسية 23 نقطة في المركز العاشر.