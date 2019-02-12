عبدالرزاق حمدالله يقود النصر لتخطي الأهلي ومطاردة الهلال على قمة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

سجل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفين ليقود النصر للفوز 2-1 على مضيفه الأهلي في مباراة قمة شهدت بداية محبطة للمدرب خورخي فوساتي بعد عودته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وواصل النصر مطاردة الهلال المتصدر الذي فاز 4-1 على القادسية في وقت سابق، اليوم، بعد أن أحرز الوافد الجديد المهاجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو هدفه الأول بقميص حامل اللقب.

وقبل صفّارة انتهاء الشوط الأول وضع حمدالله النصر في المقدمة من ضربة رأس بعدما ارتدت له الكرة من الحارس محمد العويس عند التصدي لرأسية برونو أوفيني.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء ترجمها المهاجم السوري عمر السومة إلى هدف في الدقيقة 59 وسط حماس من المدرب فوساتي مدرب الشباب السابق الذي تولّى قيادة الأهلي الأسبوع الماضي خلفًا للأرجنتيني بابلو جيدي.

لكن الفرحة لم تدم أكثر من دقيقة واحدة حتى أعاد حمدالله التقدم للنصر من ضربة رأس متقنة بعد تمريرة عرضية رائعة من مواطنه نور الدين أمرابط.

وأعاد النصر الفارق إلى ست نقاط مع الهلال بعد أن رفع رصيده إلى 43 نقطة من 20 مباراة، ويبقى الأهلي في المركز الثالث، ولديه 36 نقطة ليواصل الابتعاد عن حلم التتويج.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب: عمر السومة في الدقيقة 59#الأهلي_النصر pic.twitter.com/mqqeo1TRn6 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٢ فبراير ٢٠١٩