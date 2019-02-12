أهداف مباراة الأهلي والنصر.. 2/1 للعالمي (فيديو)

تقدم عبدالرازق حمدالله، لاعب نادي النصر، بهدف في شباك الأهلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، بقمة الجولة العشرين للدوري السعودي لكرة القدم.

ونجح حمدالله في التقدم لفريقه مع نهاية الشوط الأول، حيث استغل سوء التغطية الدفاعية للأهلي وقابل كرة ارتدت من حارس الراقي وسدد رأسية محرزًا هدف التقدم لفريقه.

وفي الدقيقة 59 نجح عمر السومة مهاجم الأهلي في إدراك التعادل لفريقه من ركلة جزاء، ولكن عبدالرازق حمد الله أبى أن يستمر التعادل وأحرز الهدف الثاني لفريقه في نفس الدقيقة من رأسية قوية.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب: عمر السومة في الدقيقة 59#الأهلي_النصر pic.twitter.com/mqqeo1TRn6 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٢ فبراير ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب: عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 60#الأهلي_النصر pic.twitter.com/oh1CJ1ZbMa — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٢ فبراير ٢٠١٩

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 36 نقطة، وحقق الفريق 11 انتصارًا، وتعادل 3 مرات وخسر في 5 مواجهات وسجل 41 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، ويعد السوري عمر السومة هداف الفريق برصيد 13 هدفًا.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 40 نقطة، وفاز الفريق في 12 مباراة وتعادل 4 مرات، وتلقى 3 هزائم وسجل الفريق 38 هدفًا، واستقبل 18 هدفًا، ويعد المغربي عبدالرازق حمدالله هداف الفريق برصيد 11 هدفًا.

وانتهى آخر لقاء بفوز النصر بثنائية دون رد على حساب الأهلي عن طريق عمر السومة ودجانيني تافاريس.