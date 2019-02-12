محمد بن فيصل يسأل والد نواف العابد عقب مباراة الهلال والقادسية: ”ما في نواف آخر؟“ (فيديو)

داعب الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، والد اللاعب نواف العابد، حينما التقى به عقب مباراة الفريق ضد القادسية، مساء الثلاثاء، قائلًا: ”ما في نواف آخر؟“، في إشارة لاستفادة الزعيم القوية من اللاعب.

وسجل المهاجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو هدفه الأول بقميص الهلال ليساهم في فوز المتصدر وحامل اللقب 4-1 على القادسية في الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء.

وشارك جيوفينكو، لاعب يوفنتوس السابق والمنتقل من تورونتو للهلال الشهر الماضي، كبديل في الدقيقة 62 وأحرز الهدف الثالث بتسديدة منخفضة في الدقيقة 80 بعد أن أضاع فرصة خطيرة. وخطف هدف جيوفينكو الأنظار من المهاجم الفرنسي المتألق بافتيمبي غوميز الذي سجل هدفًا رائعًا وصنع هدفين كما ألغي له هدف بداعي التسلل بعد اللجوء لحكم الفيديو في الشوط الأول.

رئيس #الهلال الامير محمد بن فيصل يمازح والد نواف العابد مافي نواف ثاني????????

pic.twitter.com/nUIfEuJ3uc — المدرج الهلالي 58 (@Almodrjalhilali) February 12, 2019

وعزز الهلال صدارته بالوصول للنقطة 49 من 20 مباراة بفارق تسع نقاط عن النصر أقرب منافسيه والذي يواجه الأهلي في لقاء قمة اليوم.

افتتح نواف العابد التسجيل بعد 34 دقيقة حين تسلم تمريرة رائعة من غوميز وراوغ الحارس الأسترالي جاك دونكان قبل أن يهز الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ضاعف جوميز التقدم بتسديدة جميلة على حدود منطقة الجزاء.

وحاول القادسية التعويض وقلّص الفارق بتسديدة مذهلة بعيدة المدى من البرازيلي بيسمارك فيريرا في الدقيقة 67 لكن هدف جيوفينكو، بعد تمريرة جوميز، حطم آمال الضيوف في التعادل.

واختتم علي بليهي رباعية الهلال من ضربة رأس قبل دقيقتين على النهاية ثم تعرض زميله ناصر الدوسري للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحقق الفرنسي بافيتمبي غوميز محترف الهلال رقما قياسيا جديدا له بعدما بات اللاعب الأجنبي الأكثر مساهمة لفريقه في الأهداف في موسم واحد.

وساهم اللاعب في تسجيل 23 هدفًا مع الهلال حتى الآن إذ سجل 16 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى، علمًا بأنه هداف الدوري، حتى الآن.