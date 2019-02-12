رئيس نادي الهلال السعودي يغرد ردًا على إيقاف كارلوس إدواردو

قال الأمير محمد بن فيصل، رئيس مجس إدارة نادي الهلال السعودي، في تغريدة عبر تويتر، إنهم لن يدخروا جهدًا من أجل المحافظة على حقوق النادي على كافة الأصعدة.

وعاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اللاعب كارلوس إدواردو، مهاجم الفريق بالإيقاف مباراتين، بعد طرده أمام الباطن.

وقال ابن فيصل عبر تويتر :“لن نصمت عن حقوق نادينا وسنعمل جاهدين على حفظ هذه الحقوق وعلى كافة الأصعدة ، ولن يستطيعوا سحبنا أيضًا لخارج الملعب“.

وكانت إدارة الهلال قد اعترضت على عقوبة لجنة الانضباط تجاه اللاعب إدواردو حيث أرسلت خطابًا إلى كيها لمراجعة عقوبة إدواردو مطالبة بالمساواة مع الحالات القضائية السابقة.

وتأتي تغريدة رئيس الهلال عقب قرار لجنة الانضباط بإيقاف لاعب النادي كارلوس إدواردو مباراتين رسميتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي وإلزامه بدفع مبلغ 10,000 ريال بسبب اللعب بوحشية ضد لاعب الفريق المنافس عند الدقيقة 87 من اللقاء بين الهلال والباطن.

وقال الهلال في بيان نشره على حسابه في موقع ”تويتر“: ”رفعت إدارة النادي الاثنين، خطابًا إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي، تضمن طلب مراجعة القرار الصادر بشأن المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي نص على إيقافه مباراتين، بناء على مخالفته المادة 2/1/48، في مباراة الباطن.

وأضاف أن البيان ”طالبت الإدارة لجنة الانضباط والأخلاق مساواة عقوبة إدواردو مع الحالات القضائية السابقة للاعبين الذين خالفوا المادة نفسها، دون أن يتم إصدارعقوبات إضافية بحقهم، مشددة على ضرورة تطبيق ذات العقوبات على المخالفات المرتكبة دون وجود تباين في إصدار العقوبات بين لاعب وآخر، متسائلة عن سبب اختلاف عدد المباريات الموقوف عنها اللاعب رغم تطابق المخالفة ذاتها“.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف إدواردو مباراتين بعد طرده أمام الباطن، ليغيب عن مباراتي الهلال مع القادسية والاتحاد في الدوري السعودي.

وقال الاتحاد السعودي في بيان: ”قيام لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو باللعب بطريقة وحشية ضد لاعب الفريق المنافس على الكرة عند الدقيقة 87، الأمر الذي ترتّب عليه طرد اللاعب بالبطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الهلال والباطن يوم 8 فبراير.

وأضاف ”وفقًا للتقرير الإلحاقي لحكم المباراة تقرر أولًا: ثبوت مخالفة كارلوس إدواردو للمادة 1/2/48 من لائحة الانضباط والأخلاق، ثانيًا: إيقاف اللاعب مباراتين في جميع المسابقات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها بداية من تاريخ القرار، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، ثالثًا: القرار غير قابل للاستئناف“.