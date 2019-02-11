نادي الهلال السعودي يستأنف عقوبة إيقاف كارلوس إدواردو (صورة)

أعلن نادي الهلال السعودي أنه خاطب لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي بشأن طرد لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو.

وقال الهلال في بيان نشره على حسابه في موقع ”تويتر“: ”رفعت إدارة النادي الإثنين، خطابًا إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي، تضمن طلب مراجعة القرار الصادر بشأن المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي نص على إيقافه مباراتين، بناء على مخالفته المادة 2/1/48، في مباراة الباطن.

وأضاف أن البيان ”طالبت الإدارة لجنة الانضباط والأخلاق مساواة عقوبة إدواردو مع الحالات القضائية السابقة للاعبين الذين خالفوا المادة نفسها، دون أن يتم إصدار عقوبات إضافية بحقهم، مشددة على ضرورة تطبيق ذات العقوبات على المخالفات المرتكبة دون وجود تباين في إصدار العقوبات بين لاعب وآخر، متسائلة عن سبب اختلاف عدد المباريات الموقوف عنها اللاعب رغم تطابق المخالفة ذاتها“.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف إدواردو مباراتين بعد طرده أمام الباطن، ليغيب عن مباراتي الهلال مع القادسية والاتحاد في الدوري السعودي.

وقال الاتحاد السعودي في بيان: ”قيام لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو باللعب بطريقة وحشية ضد لاعب الفريق المنافس على الكرة عند الدقيقة 87، الأمر الذي ترتّب عليه طرد اللاعب بالبطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الهلال والباطن يوم 8 فبراير.

وأضاف ”وفقًا للتقرير الإلحاقي لحكم المباراة تقرر أولًا: ثبوت مخالفة كارلوس إدواردو للمادة 1/2/48 من لائحة الانضباط والأخلاق، ثانيًا: إيقاف اللاعب مباراتين في جميع المسابقات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها بداية من تاريخ القرار، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، ثالثًا: القرار غير قابل للاستئناف“.