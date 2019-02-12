تقارير.. جيسوس مدرب نادي الهلال السابق في مفاوضات لقيادة المنتخب السعودي

كشفت تقارير إعلامية على أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة قصي الفواز، دخل في مفاوضات جادة مع البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال السابق، لتولي قيادة المنتخب السعودي.

وقال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود، عبر حسابه الشخصي على تويتر: ”يتواجد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السابق هذه الأيام في الرياض؛ من أجل المفاوضات التي تجرى معه حاليًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم لتدريب المنتخب السعودي الأول.. حتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق“.

وتواجد جيسوس اليوم الثلاثاء، في مدرجات ”محيط الرعب“ لمتابعة مباراة الهلال ضد القادسية، في الدوري السعودي، وتساءل الكثيرون عن سر عدم سفره حتى الآن، رغم إقالته من تدريب الهلال منذ أكثر من أسبوع.

خاص ..

يتواجد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب #الهلال السابق هذه الأيام في #الرياض من أجل المفاوضات التي تجرى معه حاليًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم لتدريب المنتخب السعودي الأول .. حتى الآن لم يتوصل الطرفان لإتفاق — عبدالرحمن أباعود (@A_Abaoud) February 12, 2019

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قرر عدم تجديد عقد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مع المنتخب الأول بعد الاطلاع على التقارير التي رفعتها اللجنة الفنية في الاتحاد، عقب المشاركة في كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وودعت السعودية كأس آسيا، التي توجت قطر بلقبها لأول مرة في تاريخها مطلع الشهر الحالي، من دور الستة عشر عقب الخسارة 1-صفر أمام اليابان التي خسرت 3-1 أمام قطر في النهائي.

وقال الاتحاد عبر حسابه على تويتر ”اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم اسناد مهمة تقديم دراسة لاختيار المدرب الجديد إلى اللجنة الفنية في الاتحاد.

”سيتم الاختيار حسب معايير تتوافق مع حاجة المنتخب في المرحلة المقبلة“.

???? تشهد مباراة #الهلال والقادسية حضور مدير الجهاز الفني السابق لـ "الهلال " البرتغالي "جورجي جيسوس" pic.twitter.com/85ufXsRdlH — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 12, 2019

وتولى بيتزي، مدرب تشيلي السابق، قيادة السعودية في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بعقد يمتد حتى نهاية كأس العالم 2018 في روسيا.

وبعد الفوز على مصر 2-1 في المباراة الأخيرة للسعودية في النهائيات، قرر المسؤولون تمديد تعاقده حتى نهاية كأس آسيا 2019.

ولم يحصل بيتزي (50 عامًا) على الكثير من الوقت لإعداد المنتخب السعودي قبل كأس العالم، بعد توليه المسؤولية خلفًا للهولندي بيرت فان مارفيك قبل أشهر قليلة على انطلاق النهائيات، وتعرض لانتقادات حادة بعد هزيمة قاسية 5-صفر في المباراة الافتتاحية أمام روسيا الدولة المضيفة.

لكن أداء مشجعًا أمام أوروغواي رغم الهزيمة 1-صفر، ثم فوزًا على مصر في مواجهة عربية خالصة، أعاد الثقة في المدرب الأرجنتيني.