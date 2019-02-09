جورجي جيسوس ينتظر الحصول على مستحقاته من نادي الهلال السعودي

كشفت صحيفة “أبولا” البرتغالية عن سر تواجد المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي، البرتغالي جورجي جيسوس، في العاصمة الرياض، على الرغم من إعلان الهلال التعاقد مع مدير فني آخر، وهو الكرواتي زوران ماميتش.

وبحسب ما نقلت الصحيفة البرتغالية، فإن جيسوس لم يحصل على مستحقاته حتى الآن من النادي السعودي، وأنه رغم إعلان الانفصال بين الطرفين منذ نحو 9 أيام؛ إلا أن المدرب لم ينتهِ من الاتفاق على المستحقات المادية مع الهلال.

وكانت إدارة الهلال تسعى للتجديد مع المدرب البرتغالي الشهير لضمان استمراريته مع الفريق حتى نهاية مسابقة دوري أبطال آسيا، قبل أن يرفض المدرب العرض، وهو ما دعا إدارة الهلال لفسخ التعاقد، والتعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش.

وحقق نادي الهلال فوزًا صعبًا على مضيفه الباطن 3/2، في المواجهة الدراماتيكية التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين، ليحافظ الزعيم على صدارته بفارق الـ6 نقاط عن النصر، أقرب ملاحقيه.