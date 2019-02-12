نادي الهلال يكتسح القادسية ويواصل التحليق على قمة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

واصل نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، سلسلة انتصاراته وتغريده على قمة ترتيب الدوري السعودي، وتغلب على ضيفه القادسية بأربعة أهداف لهدف في الجولة العشرين للمسابقة المحلية.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الهلال إلى 49 نقطة محلقًا في القمة، بينما تجمد رصيد القادسية عند 23 نقطة في المركز العاشر.
الهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب نواف العابد في الدقيقة 33
الهلال 1 : 0 القادسية #دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان #الهلال_القادسية #دوري_بلسhttps://t.co/UlcxUO03TD pic.twitter.com/sEfJa826aZ
— دوري بلس (@dawriplusksa) February 12, 2019
جاءت المباراة متوازنة من جانب لاعبي الفريقين، إلى أن جاءت الدقيقة 34 لتشهد هدف التقدم للهلال عبر نواف العابد، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.
الهدف الثاني لنادي #الهلال سجله اللاعب غوميز في الدقيقة 46
الهلال 2 : 0 القادسية #دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان #الهلال_القادسية #دوري_بلسhttps://t.co/UlcxUO03TD pic.twitter.com/BrKgOT7P3g
— دوري بلس (@dawriplusksa) February 12, 2019
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه القادسية عن التعادل، أضاف الهلال الهدف الثاني في الدقيقة 46 عبر الفرنسي بافيتيمبي غوميس.
ومع حلول الدقيقة 67 قلص القادسية النتيجة عن طريق البرازيلي بيسمارك فيريرا، ليرد الهلال بالهدفين الثالث والرابع عبر الإيطالي سیباستیان جيوفينكو وعلي هادي آل بليهي، في الدقيقتين 80 و88.
الهدف الأول لنادي #القادسية سجله اللاعب بيسمارك في الدقيقة 67
الهلال 2 : 1 القادسية #دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان #الهلال_القادسية #دوري_بلسhttps://t.co/UlcxUO03TD pic.twitter.com/UzEo0mnfeh
— دوري بلس (@dawriplusksa) February 12, 2019
وشهدت الدقيقة 90 طرد ناصر الدوسري، ليلعب الهلال الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.
الهدف الثالث لنادي #الهلال سجله اللاعب جوفينكو في الدقيقة 80
الهلال 3 : 1 القادسية
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
#الهلال_القادسية
#دوري_بلس
https://t.co/95pufnd8PQ… pic.twitter.com/sjxeBl2jH7
— دوري بلس (@dawriplusksa) February 12, 2019
الهدف الرابع لنادي #الهلال سجله اللاعب علي البليهي في الدقيقة 88
الهلال 4 : 1 القادسية
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
#الهلال_القادسية
#دوري_بلس
https://t.co/95pufnd8PQ… pic.twitter.com/vB5Uud5cgE
— دوري بلس (@dawriplusksa) February 12, 2019