نادي الهلال يكتسح القادسية ويواصل التحليق على قمة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

واصل نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، سلسلة انتصاراته وتغريده على قمة ترتيب الدوري السعودي، وتغلب على ضيفه القادسية بأربعة أهداف لهدف في الجولة العشرين للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الهلال إلى 49 نقطة محلقًا في القمة، بينما تجمد رصيد القادسية عند 23 نقطة في المركز العاشر.

جاءت المباراة متوازنة من جانب لاعبي الفريقين، إلى أن جاءت الدقيقة 34 لتشهد هدف التقدم للهلال عبر نواف العابد، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه القادسية عن التعادل، أضاف الهلال الهدف الثاني في الدقيقة 46 عبر الفرنسي بافيتيمبي غوميس.

ومع حلول الدقيقة 67 قلص القادسية النتيجة عن طريق البرازيلي بيسمارك فيريرا، ليرد الهلال بالهدفين الثالث والرابع عبر الإيطالي سیباستیان جيوفينكو وعلي هادي آل بليهي، في الدقيقتين 80 و88.

وشهدت الدقيقة 90 طرد ناصر الدوسري، ليلعب الهلال الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.