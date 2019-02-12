كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والنصر بالدوري السعودي

تتجه الأنظار إلى ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة لمتابعة اللقاء المرتقب بين الأهلي والنصر في واحدة من مباريات القمة بالجولة العشرين للدوري السعودي لكرة القدم.

وينتظر عشاق الكرة السعودية، وجبة كروية دسمة في الصراع المنتظر بين الأهلي والنصر في ظل نجوم الفريقين والأداء المميز في الدور الأول للدوري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح المواجهة بين الفريقين:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:20 مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ”الجوهرة المشعة“ ويدير اللقاء الحكم التركي كونيت شاكير.

وتذاع المباراة عبر قناة دوري بلس 1 بصوت المعلق أحمد النفيسة و ksa sports1 بصوت المعلق فهد العتيبي.

ترتيب الفريقين

يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 36 نقطة، وحقق الفريق 11 انتصارًا، وتعادل 3 مرات وخسر في 5 مواجهات وسجل 41 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، ويعد السوري عمر السومة هداف الفريق برصيد 13 هدفًا.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 40 نقطة، وفاز الفريق في 12 مباراة وتعادل 4 مرات، وتلقى 3 هزائم وسجل الفريق 38 هدفًا، واستقبل 18 هدفًا، ويعد المغربي عبد الرازق حمد الله هداف الفريق برصيد 11 هدفًا.

وانتهى آخر لقاء بفوز النصر بثنائية دون رد على حساب الأهلي عن طريق عمر السومة ودجانيني تافاريس.

اختبار فوساتي

يخوض الأهلي أول اختبار مع مديره الفني الجديد الأوروغوياني خورخي فوساتي، ويفتقد الفريق المدافع بابلو دياز للإيقاف ولاعب الوسط جوزيف دي سوزا للإصابة.

ويعتمد الأهلي على تشكيلة تضم على الأرجح ثنائي الهجوم المميز عمر السومة ودجانيني تافاريس، ويقود خط الوسط المخضرم تيسير الجاسم مع ثنائي صناعة اللعب حسين المقهوي ونيكولاي ستانسيو ونوح الموسى، بينما يقود خط الدفاع عبد الباسط هندي على حساب باولو دياز وبجواره محمد آل فتيل وسعيد المولد ومحمد عبد الشافي والحارس محمد العويس.

النصر يتحدى

ويسعى النصر لتحقيق الفوز لملاحقة الهلال على الصدارة، ويقود الفريق المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي يفتقد جهود النجم النيجيري أحمد موسى؛ لعدم الجاهزية بجانب عبد الله الخيبري وفراس البريكان للإصابة وسلطان الغنام الموقوف.

ويضم التشكيل المتوقع للنصر الحارس الأسترالي براد جونز مع رباعي الدفاع البرازيلي مايكون والأوروغوياني برونو أوفيني وعوض خميس وحمد آل منصور، بينما يلعب في خط الوسط إبراهيم غالب وبيتروس ماتيوس وجوليانو مع الجناحين نور الدين أمرابط ويحيى الشهري مع المهاجم عبد الرازق حمد الله.

وقال عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن غيابات النصر مؤثرة وخاصة أحمد موسى وسلطان الغنام، موضحًا أن النصر سيكون متحفزًا بطريقة دفاعية لغلق المساحات.

وأضاف: ”الأهلي لديه عناصر جديدة مميزة مثل ستانسيو مع وجود السومة وتافاريس وهذه العناصر ستكون مهمة في مثل هذه المواجهات“.