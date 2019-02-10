تغريدات ماجد عبدالله تصدم جماهير نادي النصر السعودي (صور)

تسببت عدة تغريدات لماجد عبدالله، أسطورة نادي النصر السعودي، بحالة من الصدمة بين جماهير النادي العاصمي؛ على خلفية رفض الدولي السعودي السابق ما تردده إدارة النصر وجماهيره عن تعرض الفريق للظلم من التحكيم محليًا.

وغرد ماجد عبدالله ردًا على سؤال أحد متابعيه عن تعرض الفريق للظلم: ”أعرف جمهور النصر جيدًا، قبل وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاهد جميع مباريات النصر، وأعتقد أن هناك تضخيمًا لبعض الأحداث، مع قناعتي بظلم النصر في لعب مباراة خارج أرضه، ولم يتم التعامل معه مثل فرق أخرى.

وتابع ماجد ردًا على سؤال آخر: ”الفريق يحتاج تكاتف اللاعبين مع المدرب، وخلق أجواء إيجابية من إدارة الكرة“.

”وفنيًا، الفريق يمتلك كوكبة نجوم مع تألق حمدالله، الذي أتمنى أن يعيد لقب الهداف للنصر؛ لأنه يستحقه بلا شك“.

”وأتمنى من الثلاثي غالب ويحيى وعوض تحسين أدائهم، والسعي إلى التمرير الأمامي بدلًا من العرضي السلبي“.

وغرد عبدالرحمن الزهراني تعليقًا على تغريدات ماجد: ”نختلف مع ماجد ونتفق، ولكن النصر بيته قبل مولدك وهجومك الدوني بحجة استجداء المال، يدلل على سفهك وخلو خلافك من شرف الخصومة، وردك الهمجي يذكرنا بمن يرمي حجرًا ليسقط هرمًا“.

أعرف جمهور النصر جيداً قبل وسائل التواصل الإجتماعي، وأشاهد جميع مباريات النصر وأعتقد أن هناك تضخيم لبعض الأحداث مع قناعتي في ظلم النصر في لعب مباراة خارج أرضه ولم يتم التعامل معه مثل فرق أخرى. — ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) ١٠ فبراير ٢٠١٩

وعلق حساب باسم آيكا :“سقطة تاريخية بحق ماجد عبدالله“.

وغرد سعود المزيني: ”الآن تأكدت أنك تنفذ أوامر من يعبثوا في رياضتنا لتهدئة الوضع وإيهام الجمهور النصراوي أنه مضخم للأحداث التي قاعده تحصل. وتجاهلت الفار والتحكيم والعبث في ملاعب الرياض والعقوبات وجاي تتكلم بنقل المباراة فقط …!! ماجد اسمحلي أنت خيبت هقوتنا بك !!! يازينك ساكت“.

وعلق حساب باسم الفيصل: ”هذا مو ماجد يا مشاعر مستحيل ماجد يقول هالكلام، أعتقد هذا كلام إلي ماسك الحساب“.