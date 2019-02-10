هل يتولى الفرنسي هيرفي رينارد تدريب المنتخب السعودي بعد أمم أفريقيا 2019؟

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب المغربي، دخل ضمن اهتمامات اتحاد الكرة السعودي لتولي تدريب “الأخضر” بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا المقرر إجراؤها خلال يونيو المقبل في مصر.

وأشارت صحيفة “هيسبريس” المغربية، إلى أن المسؤولين السعوديين يرغبون أولاً في مراقبة نتائج المدرب في كأس أفريقيا مع المنتخب المغربي، قبل الدخول معه في مفاوضات رسمية.

وقالت التقارير إن مدرب “أسود الأطلس” يرفض حاليًا مناقشة أي عروض، مفضلا التركيز في مساره مع المنتخب المغربي.

وارتبط اسم المدرب، في الآونة الأخيرة، بمجموعة من المنتخبات والأندية الأوروبية والعربية، منها المنتخب الإماراتي.

وكان رينارد قد رد بدوره، بطريقة غير مباشرة على هذه الأخبار، عبر حسابه الرسمي بالموقع الاجتماعي “فيسبوك”، معلقًا: “مباريات مهمة تنتظرنا بعد 45 يومًا، أمام منتخبي مالاوي والأرجنتين، ثم سيأتي التركيز على مشاركتنا في كأس أمم أفريقيا بمصر”.

وشدد: “كل ما يقال حول تدريبي منتخب الإمارات لا يهمني، وأنا مدرب محترف وأحترم تعاقدي مع الاتحاد المغربي”.

ويستعد المدرب الفرنسي مع منتخب المغرب لمواجهة الأرجنتين الودية وكذلك مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا مارس المقبل، على أن يخوض النهائيات القارية يونيو المقبل بمصر.