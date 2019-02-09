نادي الاتحاد السعودي يطلب طواقم تحكيم أجنبية لجميع مبارياته المتبقية بالدوري

أعلن نادي الاتحاد السعودي تقديم خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة يطالب من خلاله بإسناد جميع مباريات الفريق المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لطواقم تحكيمية أجنبية، بما فيها حكام الفيديو المساعدين “VAR”.

وأكد مجلس إدارة نادي الاتحاد اعتزازه ودعمه للحكم السعودي إلا أن وضع الفريق في المنافسة لا يحتمل أي أخطاء تحكيمية في المرحلة المقبلة.

وحافظ الاتحاد على سجله دون خسارة خلال العام الجديد وفي آخر أربع مباريات في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بتعادله سلبيًا مع ضيفه التعاون، يوم السبت.

???? مجلس إدارة النادي يطالب بطواقم حكام أجنبية في جميع مبارياته #انا_الاتحاد pic.twitter.com/fKIKh88W1K — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 9, 2019

وفاز الاتحاد في مباراتين وتعادل مثلهما منذ بداية العام الحالي دون أن يخسر ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز قبل الأخير مقابل 30 نقطة للتعاون صاحب المركز السادس.

وترجع آخر هزيمة للاتحاد في الدوري إلى 29 ديسمبر كانون الأول الماضي عندما خسر 1-صفر على أرض الاتفاق.