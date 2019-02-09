نادي الاتحاد السعودي يطلب طواقم تحكيم أجنبية لجميع مبارياته المتبقية بالدوري

نادي الاتحاد السعودي يطلب طواقم تحكيم أجنبية لجميع مبارياته المتبقية بالدوري

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي الاتحاد السعودي تقديم خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة يطالب من خلاله بإسناد جميع مباريات الفريق المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لطواقم تحكيمية أجنبية، بما فيها حكام الفيديو المساعدين “VAR”.

وأكد مجلس إدارة نادي الاتحاد اعتزازه ودعمه للحكم السعودي إلا أن وضع الفريق في المنافسة لا يحتمل أي أخطاء تحكيمية في المرحلة المقبلة.

وحافظ الاتحاد على سجله دون خسارة خلال العام الجديد وفي آخر أربع مباريات في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بتعادله سلبيًا مع ضيفه التعاون، يوم السبت.

وفاز الاتحاد في مباراتين وتعادل مثلهما منذ بداية العام الحالي دون أن يخسر ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز قبل الأخير مقابل 30 نقطة للتعاون صاحب المركز السادس.

وترجع آخر هزيمة للاتحاد في الدوري إلى 29 ديسمبر كانون الأول الماضي عندما خسر 1-صفر على أرض الاتفاق.

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