رغم تجديد تعاقده.. روجيريو محترف الفيصلي يقترب من نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي دخلت في مفاوضات مكثفة خلال الساعات الماضية مع إدارة الفيصلي، للفوز بخدمات البرازيلي روجيريو بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وحسب ما نقلت صحيفة “الرياض”، فإن المفاوضات الاتحادية مع إدارة الفيصلي قطعت شوطًا كبيرًا، يوم الأحد، قبل أن تتوقف مؤقتًا لحين إيجاد بديل اللاعب ومدى إمكانية حضورة في الوقت المتبقي من فترة الانتقالات الشتوية، والتي تنتهي مساء اليوم الاثنين، بناءً على رغبة المدير الفني لفريق الفيصلي البرازيلي شاموسكا.

وكانت إدارة الفيصلي جدَّدت اليوم عقب مواجهة الفريق أمام الحزم عقد البرازيلي روجيريو لموسمين مقبلين بعد المستويات الرفيعة التي قدمها اللاعب مع الفريق منذ قدومه.

وتعتزم إدارة الاتحاد التعاقد مع لاعبين اثنين أجانب، أحدهما لاعب وسط والآخر مهاجم.