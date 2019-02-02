هل ينجح نادي الاتحاد السعودي في ضم هارون كمارا هذه المرة؟

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي أعادت مفاوضاتها مع نظيرتها في القادسية؛ لحسم مسألة ضم المهاجم هارون كمارا.

وبحسب ما نقلت صحيفة عكاظ، فإن إدارة الاتحاد كانت قد تقدمت بعرض سابق بلغ ⁩ 15 مليون ريال لشراء عقد اللاعب، وهو الرقم الذي رفضته إدارة القادسية.

ووفق الصحيفة، فإن إدارة القادسية طلبت 30 مليون ريال لبيع عقده، ومن المتوقع أن تشهد المفاوضات بين الطرفين تحولًا لانتقال اللاعب بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم.

وتخطط إدارة الاتحاد لضم لاعب وسط أجنبي إضافة لمهاجم، حيث اقتربت كثيرًا من المغربي يونس بلهندة، إضافة للاعب كمارا حال نجاح المفاوضات.