الوحدة يتجاوز الرائد ويتقدم للمركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

حول الوحدة تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على مستضيفه الرائد ليتقدم للمركز الخامس في الدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت.

ورفع الوحدة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس من 19 مباراة مقابل 23 نقطة للرائد في المركز العاشر.

وتقدم مبويو إيلومبي مهاجم الرائد القادم من الكونغو الديمقراطية بعد 11 دقيقة من البداية بتسديدة بقدمه اليسرى بعد تمريرة متقنة من أحمد حمودان.

وأدرك البرازيلي ريناتو تشافيز التعادل للوحدة في الدقيقة 29 قبل أن يضع فواز اليامي الضيوف في المقدمة في الدقيقة 52 بعد تمريرة متقنة من عصام جبالي.

واستغل الوحدة النقص العددي في صفوف الرائد بعد طرد حسين الشويش في الدقيقة 71 ليجعل النتيجة 3-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر البرازيلي ماركوس جيلياهمي بعد تمريرة حاسمة من فيصل درويش.