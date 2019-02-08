ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي الهلال على الباطن (صورة)

سجل الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفًا مثيرًا للجدل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود الهلال لفوز صعب على مضيفه الباطن 3-2 في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وكان الهلال قد افتتح التسجيل في الدقيقة 18 بواسطة اندريه كاريلو القادم من بيرو، قبل أن يتعادل الباطن بعدها بسبع دقائق بواسطة البرازيلي جوناثان بينتيس.

وعاد الهلال للتقدم بواسطة هدف محمد كنو في الدقيقة 72؛ إثر تسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، لكن زياد العونلي نجح في إدراك التعادل للباطن قبل النهاية بخمس دقائق.

واحتسب الحكم ست دقائق كوقت بدل ضائع، ليسجل غوميز هدف الانتصار في الدقيقة الثالثة منه ويهدي الهلال المتصدر ثلاث نقاط جديدة، عزز بها صدارته للترتيب برصيد 46 نقطة متقدمًا بفارق ست نقاط عن النصر أقرب مطارديه.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: