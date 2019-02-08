القنوات الناقلة لمباراة الهلال والباطن اليوم في الدوري السعودي

يحل نادي الهلال ضيفًا على منافسه الباطن، اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنقل مباراة الهلال والباطن على قناتي KSA Sports 1 HD، وDawri Plus 1 HD، بصوت حماد العنزي وعبدالله الحربي.

وتقام المباراة الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت القاهرة.

واستبعد الجهاز الفني للهلال، المحترف الإيطالي الجديد سبيستيان جيوفينكو، من قائمة الفريق المشارك أمام الباطن، بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية، بالإضافة لحاجته لجرعات لياقة أكثر، لاستعادة مستواه.

وتقرر أن يرتدي جيوفينكو القميص رقم 9 مع الهلال.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 43 نقطة من 18 مباراة، في حين يحتل الباطن المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

ولم يسبق للباطن أن حقق أي فوز على الهلال في 5 مباريات سابقة بينهما، إذ حقق الزعيم الفوز في جميع المباريات، وجميعها كانت في الدوري السعودي.