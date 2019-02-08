موعد مباراة الهلال والباطن اليوم في الدوري السعودي

يلاقي نادي الهلال منافسه الباطن، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الهلال والباطن على قناتي KSA Sports 1 HD، وDawri Plus 1 HD، بصوت حماد العنزي وعبدالله الحربي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب المسابقة ويملك 43 نقطة من 18 مباراة، بفارق 3 نقاط عن النصر الثاني الذي لعب 19 مباراة.

في حين يحتل الباطن المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

وسبق أن لعب الهلال والباطن مع بعضهما 5 مباريات، فاز الزعيم في جميعها، مسجلًا 14 هدفًا في حين سجل الباطن 3 أهداف فقط.

وقدّم الهلال عرضًا طيبًا في الجولة الماضية، وفاز 4/1 على الفتح، في أول مباراة يقود فيها زوران ماميتش الفريق، عقب توليه المسؤولية خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس.

ورغم الفوز الكبير، أكد ماميتش أنه لا يشعر بالرضا بسبب الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها اللاعبون.