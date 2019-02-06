القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد القادسية اليوم في الدوري السعودي

يصطدم فريقا النصر والقادسية، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

النصر يدخل اللقاء طامحًا في العودة لسكة الانتصارات عبر بوابة الضيف، عقب خسارته في الجولة الماضية أمام التعاون 1 / 3 وتقليص الفارق بينه وغريمه التقليدي الهلال (متصدر الدوري)، إلى ثلاث نقاط، حيث يملك النصر (الوصيف) 37 نقطة.

بينما يأتي القادسية في المركز التاسع بـ23 نقطة، ويأمل خطف نقاط اللقاء أو العودة بنقطة ثمينة من أصحاب الأرض والجمهور.

ويبحث القادسية عن مواصلة انطلاقته عقب فوزه الثمين على الفيحاء بثنائية نظيفة، في المرحلة الماضية، والذي يُعد السابع له هذا الموسم.

وستكون المباراة رقم 13 بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين منذ انطلاقته عام 2008.

وتميل كفة المباريات السابقة، بحسب موقع إحصاءات الدوري السعودي للمحترفين، لصالح الفريق النصراوي، إذ نجح في تحقيق الانتصار سبع مرات، آخرها بثلاثية نظيفة، حملت توقيع النيجيري أحمد موسى، فيما فاز القادسية في ثلاث مباريات، وانتهت ثلاث أخرى بالتعادل بين الفريقين.

ويبرز محمد السهلاوي، مهاجم النصر، في قائمة هدافي مباريات الفريقين بتسجيله ثمانية أهداف، بينما يعد النيجيري ستانلي أوهاويتشي، مهاجم القادسية السابق، الأكثر تسجيلًا في المرمى النصراوي بهدفين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي KSA SPORT، ودوري بلس،