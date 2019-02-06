موعد مباراة النصر والقادسية اليوم في الدوري السعودي

يفتتح فريقا النصر والقادسية، مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، الذي توقف اللعب فيه بسبب سوء أرضيته، حيث أغلق لنحو 3 أسابيع.

ويتعيَّن على النصر تحقيق الفوز اليوم، إذا أراد مواصلة اللحاق بالمتصدّر (الهلال)، إذ يملك النصر -الآن- 37 نقطة، مقابل 43 نقطة للأزرق، من 18 مباراة خاضها الفريقان، وأيّ تعثر للفريق الأصفر يعني تقلص آماله في سباق الفوز باللقب، الذي يبدو الفريق الهلالي مصرًّا على الظفر به هذا الموسم من خلال مبارياته القوية.

وتلقى العالمي الخسارة الثالثة له هذا الموسم على يد فريق التعاون في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

#مباريات_اليوم

النصر ???? القادسية

????دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

⏱ 8:15 م

???? HD1

????المعلق : فارس عوض

الاستديو التحليلي 7:35 م

المذيع : سلطان الغشيان

المحللين / عبدالرحمن القحطاني

أحمد عطيف

????المراسلين / عبدالله العضيبي#KSA_SPORTS — KSA SPORTS (@riyadiyatv) February 5, 2019

وبعد أن خاض الفريق 18 مباراة في الدوري، حقق الفوز 11مرَّة، وتعادل في أربع، وتلقى ثلاث هزائم.

في المقابل، يحتل فريق القادسية المرتبة الـ9 برصيد 23 نقطة، ويعمل على تحقيق مفاجأة اليوم، ليبتعد عن مواقع الخطر التي تحيط به، لا سيَّما أنه قريب من المراكز المتأخرة في لائحة الترتيب.

وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري الفيحاء وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 18 مباراة، حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في اثنتين وخسر في تسع مواجهات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي KSA SPORT، ودوري بلس،